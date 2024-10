8ª edição do Iguatemi Talks Fashion discute inovação e sustentabilidade nos negócios

A 8ª edição do Iguatemi Talks Fashion já tem seu line-up definido. O evento, que acontece nos dias 22 e 23 de outubro no JK Iguatemi, terá as participações de nomes como Sasha Meneghel, Alexandre Birman, Alexandre Herchcovitch, Joyce Pascowitch, entre outros.

A conferência apresentará uma programação formada por personalidades da indústria da moda, design, sustentabilidade, diversidade, negócios, wellness, inovação e criatividade.

No ano passado, mais de 6.000 pessoas participaram do evento para acompanhar os dois dias de conteúdo apresentado por mais de 50 palestrantes.

A conferência deste ano será novamente realizada presencialmente, com vagas limitadas para participação nos workshops. No entanto, para atender a um público maior, a transmissão das plenárias será mantida online.

Estrelas no evento

Rayssa Leal, medalhista olímpica e friend of the house da Louis Vuitton, vai bater um papo com a apresentadora e advogada Gabriela Prioli. A trajetória do fotógrafo Bob Wolfenson será apresentada com mediação de Patricia Carta, publisher da Carta Editorial e diretora da Harper's Bazaar Brasil.

Já Cauã Reymond, ator e trendhunter da Aramis, e Richard Stad, CEO da Aramis, discutem os desafios do rebranding na moda masculina, com mediação

do jornalista Ivan Padilla (da EXAME).

No Iguatemi Talks Fashion, 10% da renda arrecadada com a venda dos ingressos será destinada ao IN-MOD (Instituto Nacional de Moda e Design). Criado em 2004, é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, que tem como missão trabalhar, no mercado interno e externo, pelo reconhecimento e visibilidade da moda e do design brasileiros como segmentos de valor agregado.