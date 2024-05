Moda e performance: a On lança roupas e calçados em colaboração com a Loewe

A On é uma marca que nasceu do esporte, mas rapidamente ganhou relevância em outros territórios, como o dia-a-dia mais casual. Com muita tecnologia e a mesmo tempo uma estética minimalista, os calçados conseguem trafegar das pistas de corrida para o escritório. Mais recentemente, a marca suíça entrou na moda. Literalmente.

A On tem feito algumas parcerias com o mundo fashion. A mais recente é uma nova coleção que é um guarda-roupa completo, para explorar das paisagens selvagens às ruas da cidade, com a grife espanhola Loewe, do grupo LVMH. Os produtos contam com o novo logo conjunto das marcas, em que os dois "L" de Loewe se encaixam com as letras de On.

A ideia da coleção com a Loewe é apresentar peças em tecidos de ponta com cores fluidas, projetados em tons naturais, mas também roupas mais chamativas e adaptadas para todas as condições climáticas. A coleção inclui parkas, puffers e coletes estilizados com um sutil tie-dye.

Versão do tênis Cloudtilt

A On tem uma parte de vestimenta muito completa, mas calçados ainda são o principal segmento da marca. O modelo escolhido para a collab é o Cloudtilt, pelo conforto e versatilidade. O tênis foi remodelado, mas a ideia da marca é sempre manter a sensação de andar nas nuvens.

O novo Cloudtilt 2.0 possui uma parte superior de várias camadas composta por tecidos entrelaçados e melhorias como protetores de borracha para os dedos, acolchoamento extra na língua e na gola do sapato e uma alça de calcanhar com a o nome da marca.

O tênis da collab está disponível cores black, tan, green, blue, pink, e neon yellow, em duas versões, ao preço de 3.100 e 3.500 reais. O Cloudtilt original vêm em um novo neon yellow, além das opções de khaki green, wild rose, beet red, navy, sand, all back e all white.

Tênis Cloudtilt da collab de On com Loewe: novo logo (On/Divulgação)

Tecidos reciclados e ultraleves

Na parte de vestimentas, as peças ultraleves são confeccionadas com tecido ripstop com duas camadas e meia e capas impermeáveis de três camadas, além dos adornos com o logotipo conjunto das marcas em cor refletiva.

Os tops, camisetas e regatas são confeccionados com jersey de material reciclado. Já os moletons de lã são projetados com duas camadas de jersey. As calças de performance e as de moletom, shorts de treino, shorts de bicicleta e leggings, foram pensados pra trazer conforto.

Entre os acessórios estão protetores de pescoço, meias, mangas para os braços, bonés e roupas íntimas. As peças vêm em tons de laranja, rosa e azul, em cores neutras monocromáticas suaves e também com o tie-dye ‘storm’ em azul, cinza e branco.

Entre as peças à venda no Brasil estão os shorts masculino e feminino (2.700 e 1.900 reais, respectivamente), o top feminino, a 1.500 reais, e a camiseta masculina, 1.400 reais. A coleção em colaboração será oficialmente lançada nesta quinta-feira 23 de maio, em lojas e pop-ups selecionadas no mundo e no e-commerce.

Campanha com o tenista Ben Shelton

A campanha da colaboração foi fotografada com atletas da On em paisagens selvagens da Califórnia, em Indian Canyon, Palm Springs e Simi Valley, pelo fotógrafo americano McGinley.

Participaram Ben Shelton, o tenista número um dos Estados Unidos, o corredor japonês Masato Yokota, a velocista e praticante olímpica de bobsled alemã Alexandra Burghardt, além dos corredores de meia distância Aaliyah Miller, dos Estados Unidos, Mario Garcia Romo, da Espanha, e Sintayehu Vissa, da Itália.

Com uma particularidade: o material foi capturado com Polaroids e filmes de rolo, o que deixa as imagens mais granuladas, com um toque vintage. E clássico. E atemporal. Na moda, nada é apenas detalhe.