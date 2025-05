Oakley lança edição limitada de tênis clássico com detalhes em ouro 24 quilates

Os clássicos nunca morrem. Ao longo dos anos, sempre há um retorno para os ícones que marcaram uma geração, e agora é a vez dos modelos Teeth e Flak, da Oakley, marca do grupo EssilorLuxottica. Com um visual que remete aos anos 2000, esses tênis continuam sendo referências no mundo da moda urbana.

Para celebrar seu 50º aniversário, a marca decidiu lançar uma edição limitada com 300 pares de cada modelo exclusivamente para o mercado brasileiro. Ambos os modelos chegam com detalhes em ouro 24 quilates, um toque sofisticado para os apreciadores de estilo e qualidade.

O Teeth, apelidado carinhosamente de “Caveirão” por seus fãs, foi um dos primeiros grandes sucessos da Oakley no início dos anos 2000. Seu solado tratorado e os detalhes de borracha que lembram dentes, junto com a icônica etiqueta Skull na lingueta, tornaram-no um modelo facilmente reconhecível.

Já o Flak, outro ícone, foi um dos primeiros lançados pela marca, com acabamento externo em couro e solado emborrachado, garantindo resistência e durabilidade. A nova versão dos dois tênis mantém a robustez e a irreverência que marcaram a história da Oakley.

Modelos Teeth e Flak, da Oakley. (Divulgação/Divulgação)

Design exclusivo

A edição limitada desses modelos traz uma releitura, com a cor preta predominante, incluindo solados e cabedais, criando um visual mais moderno. O grande diferencial, no entanto, são os detalhes banhados a ouro 24 quilates, presentes nos ilhozes dos cadarços e no logo da marca.

Cada par de tênis é numerado, com um chaveiro banhado a ouro e um certificado de autenticidade, tornando-os peças de colecionador para os fãs da Oakley.

Luana Sá, head de marketing da Oakley no Brasil diz que os tênis são ícones históricos da marca. “Eles quebraram barreiras e se tornaram ícones da cultura urbana nacional. Essa edição limitada, com design exclusivo e detalhes banhados a ouro, é um presente dos nossos 50 anos para os nossos consumidores mais fiéis”, diz.

Disponíveis desde o dia de 8 de maio, os modelos Teeth e Flak estão à venda no site oficial da Oakley e nas principais lojas da marca, com preço de R$ 1.999 o par.