O único restaurante japonês a ter 2 estrelas Michelin em São Paulo volta com tudo

Imagine um espaço exclusivo, com apenas 18 lugares – 8 no balcão e 10 nas mesas –, onde cada detalhe é cuidadosamente planejado para oferecer uma experiência única. Esse é o Ryo, restaurante japonês renomado por sua culinária de excelência, que reabriu suas portas ao público no dia 18 de fevereiro após um período de reforma, sob a regência do chef Edson Yamashita.

Desde o final de 2021, o restaurante funcionava apenas por delivery, mas agora retorna com força total. O Ryo, que foi o único restaurante japonês no Brasil a conquistar duas estrelas Michelin, tem tudo para figurar novamente entre os destaques do guia, embora tenha ficado de fora da última edição devido ao fechamento temporário. Ao visitar o Ryo, no entanto, parece que nada mudou. A sofisticação da alta gastronomia, aliada à intimidade e hospitalidade do local, proporciona uma experiência gastronômica que continua única.

Com a reabertura, o Ryo retoma seu icônico menu omakase, servido no almoço e no jantar, com 8 ou 10 tempos, sempre adaptado à estação do ano, com o valor de R$ 1.290 (sem harmonização). A grande novidade desta fase é o menu de outono, inspirado na colheita da estação. O cardápio promete surpreender com ingredientes como Wagyu, outros itens sazonais e combinações ousadas como aipim e milho, que conectam a cozinha japonesa com toques brasileiros.

O chef Edson Yamashita, responsável pela criação deste cardápio, visa proporcionar uma experiência sensorial que mistura sabores frios e quentes, combinando o frescor e a intensidade dos ingredientes. Dentre os pontos altos da experiência, destacam-se a sequência de sushis e o carapau na brasa com creme de mandioquinha, tucupi e espuma de cebolinha, que exemplificam bem a filosofia do chef.

"No Japão, o outono é a época mais completa do ano, quando ainda é possível colher os melhores ingredientes da terra. Os pescados ficam mais gordos e saborosos, o que nos permite misturar bastante terra, água e outras proteínas, como a carne", explica o chef Edson, falando sobre a filosofia por trás dos pratos da nova estação.

1 /8 (Seleção de Sashimi.)

2 /8 (Edson Yamashita.)

3 /8 (Carapau na brasa com creme de mandioquinha tucupi e espuma de cebolinha.)

4 /8 (Milho confit, crocante de milho, creme de tofu e cogumelo eryngui.)

5 /8 (Moritsure snacks.)

6 /8 Massa com tinta de lula, creme de mexilhão, lula e karasumi. (Massa com tinta de lula, creme de mexilhão, lula e karasumi.)

7 /8 (Denver steak de wagyu, purê de cebola, picles de echalote, caldo de músculo, emulsão de salsinha.)

8/8 (Sorvete de cumaru, ameixa assada com mel, espuma de coco, óleo de figo e ameixa desidratada.)

Filosofia "omotenashi"

Além de ser um dos mais prestigiados restaurantes de São Paulo, o Ryo também é referência em hospitalidade. A filosofia "omotenashi", que traduz a arte da hospitalidade japonesa, está presente em cada detalhe do atendimento, tornando a experiência ainda mais exclusiva. Para uma imersão completa, a dica é sentar no balcão e acompanhar o trabalho do chef Edson Yamashita, enquanto ele prepara cada prato à sua frente.

A história do chef Edson Yamashita na culinária japonesa começou aos 13 anos, no tradicional Shin Zushi, em São Paulo, onde aprendeu a arte da cozinha com sua tia. Depois de uma década de experiência entre Tóquio e Kyoto, Edson trouxe para o Brasil a inovação do conceito Omakase, que ele implementou pela primeira vez na cidade.

Em 2014, o chef fundou o Ryo com o objetivo de criar um espaço que mesclasse tradição e contemporaneidade. Desde então, o restaurante se tornou referência no Brasil, conquistando duas estrelas Michelin. Após um período de reformas e renovação, com a entrada de novos sócios e toques artísticos de Yugo Mabe Junior, o Ryo está de volta, prometendo continuar a surpreender os amantes da alta gastronomia.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 665, São Paulo. Horários: Terça a sábado, almoço das 12h às 14h30; jantar das 19h às 23h. Valor omakase por pessoa: R$ 1.290 (sem harmonização). Harmonização: R$ 750 (Standard) a R$ 1.500 (Premium).