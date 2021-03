O sobrenome Schumacher de volta às pistas da F1 neste domingo (28)

No ano em que Michael Schumacher completa 30 anos desde sua estreia na Fórmula 1, seu filho, Mick, fará sua estreia oficialmente nas pistas de Bahrein. Neste domingo (28), o filho do heptacampeão correrá no GP pela escuderia da Haas.

Que tal viajar mais no mundo pós-pandemia? Conheça o curso de liberdade financeira da EXAME Academy

Pela equipe americana, Mick corre com o piloto russo Nikita Mazepin, que conta ainda com Pietro Fittipaldi, neto do campeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, na reserva. Aos 22 anos, o filho de Schumacher é o piloto mais novo a competir pela Haas.

O campeonato de 2021 começa com a substituição dos corredores Magnussen e Grosjean, que deixaram a Haas no final de 2020. A escuderia americana estreou em 2016 na Fórmula 1, e atingiu sua melhor posição em 2018, ao chegar à quinta colocação no Campeonato de Construtores.

Para se igualar nas vitórias do pai, Mick terá que vencer sete campeonatos, posto atual do inglês Lewis Hamilton. Ainda sobre as possíveis comparações entre pai e filho nas pistas, para Sabine Kehm, assessora do piloto e amiga da família, as semelhanças terminam por aí. “Discordo totalmente quando dizem que Mick e Michael são idênticos. O sorriso de Mick é o de Corinna e ela está muito envolvida em todas as decisões que afetam seu filho”, comenta.

Pouco se sabe sobre o estado de saúde de Michael, que se acidentou enquanto esquiava com a família em Meribel, nos Alpes Franceses, em 2013. Mas agora, informações sobre a vida e os últimos anos do piloto serão revelados com o lançamento de um documentário. Segundo o jornal alemão Express, as gravações particulares foram aprovadas pela família, e após dois anos, está pronta para ser lançada.