O que a Lexus tem a ver com arte? Uma instalação na Miami Art Week ajuda a explicar

MIAMI. Marcas de luxo têm como estratégia se apropriar de territórios para além de seus produtos como forma de transmitir seus valores. A Lexus, que traz toda a confiabilidade da marca-mãe Toyota, tem como atributo próprio uma estética mais elaborada, mais calorosa, sempre elegante.

Os modelos da marca japonesa costumam apresentar linhas aerodinâmicas que melhoram a eficiência e o desempenho do veículo, além do uso de materiais sustentáveis. Um dos conceitos aplicados no desenho dos carros é o chamado "Takumi Craftsmanship", uma abordagem artesanal aplicada aos detalhes.

Isso inclui o uso de materiais de luxo, como madeira de alta qualidade e couro no interior, além de padrões de design complexos, como o motivo de dobradura de papel inspirado no origami usado nos painéis e assentos.

Colaboração com o ICA Miami

Como transmitir aos consumidores esse cuidado com o design e com a sustentabilidade? A resposta mais óbvia é no contato com o produto. Quem dirige um Lexus percebe a diferença. Pegue como exemplo o recém-lançado RX 450h+, um SUV de grande porte discreto mas sofisticado, quiet luxury na essência.

Mas essa associação também é contada através de parcerias no mundo das artes, em eventos como a Miami Art Week, evento que toma conta da cidade da Flórida sempre no começo de dezembro.

Nesta edição, que começou ontem, 3 de dezembro, a Lexus apresentou “Liminal Cycles”, uma instalação sensorial que combina arte, tecnologia e sustentabilidade. Criada em parceria com o estúdio Crafting Plastics, de Bratislava, a obra se inspira no conceito do veículo elétrico Lexus LF-ZC, traduzindo a visão da marca sobre o futuro do design de luxo.

O projeto faz parte de uma colaboração contínua da Lexus com o Institute of Contemporary Art, Miami (ICA Miami), onde a instalação está em exibição no jardim de esculturas até o dia 15 de dezembro.

Um novo bioplástico

“Liminal Cycles” se propõe a ser mais do que uma obra de arte. Segundo a marca, é uma experiência imersiva que explora os limites da tecnologia e do design sustentável. O ponto central da instalação é uma escultura de grande escala que representa uma interpretação artística do Lexus LF-ZC, carro conceito apresentado no ano passado.

A instalação é feita de nuatan, um bioplástico biodegradável certificado pela própria empresa. A peça é revestida com uma pele sensível à luz ultravioleta e ao toque humano. Essas características permitem que a escultura mude de cor e imite movimentos orgânicos, simbolizando a convergência entre natureza e tecnologia.

Para enriquecer a experiência, três instalações satélites acompanham a peça principal. Cada uma delas oferece uma interação sensorial única.

- Uma escultura floral sensível ao toque que ajusta o volume e a intensidade de sons em resposta à interação humana.

- Um banco aromático que libera fragrâncias exclusivas inspiradas no design da Lexus ao ser tocado.

- Uma estrutura em forma de treliça, ativada pelo vento, que revela o logotipo da Lexus de forma sutil, reforçando o uso criativo de materiais reativos.

1 /5 (Pulso hotel)

2 /5 (Detalhe da fachada do Pulso Hotel)

3 /5 (Edifício Renata Sampaio Ferreira)

4 /5 (Pulso hotel)

5/5 (A fachada do Edifício Renata Sampaio Ferreira)

Arte como expressão de valores

Além de explorar a personalização por meio de tecnologia, a instalação também destaca valores caros para a Lexus, como sustentabilidade e inovação. O uso do bioplástico nuatan, desenvolvido pelo Crafting Plastics, é um exemplo disso. Além de reduzir o impacto ambiental, o material abre possibilidades criativas para a arte e o design.

“O que queremos mostrar é que os biomateriais podem ser protagonistas no design contemporâneo, oferecendo funcionalidade e beleza sem comprometer o planeta”, disse Vlasta Kubušová, cofundadora do Crafting Plastics.

Para complementar a instalação, a Lexus lançou uma coleção cápsula de 26 peças exclusivas criadas por cinco designers renomados. A coleção inclui objetos como velas, difusores e esculturas decorativas, produzidos com materiais que vão desde alumínio reciclado de capôs de veículos Lexus até cerâmicas feitas à mão. Cada peça reflete um elemento-chave da filosofia da marca: sustentabilidade, inovação, tecnologia e personalização.

A fragrância exclusiva desenvolvida para a coleção, em parceria com a marca ecológica Dilo, adiciona uma dimensão olfativa à experiência. Os objetos da coleção cápsula estão disponíveis na loja do ICA Miami e online, com parte das vendas destinada a projetos de sustentabilidade do museu.

Crescimento de 32% ao ano

“Liminal Cycles” marca o terceiro ano de colaboração entre a Lexus e o ICA Miami e reforça a conexão da marca entre design de luxo e arte contemporânea. A ideia da instalação, além de oferecer uma experiência sensorial, é provocar reflexões sobre o futuro da interação entre humanos, máquinas e o meio ambiente.

A Lexus foi lançada em 1989, com o sedã LS 400 e uma experiência de atendimento ao cliente que ajudaram a redefinir a indústria automotiva premium. Em 1998, a marca introduziu o segmento de crossovers de luxo com o lançamento do Lexus RX.

A Lexus apresentou o primeiro híbrido de luxo do mundo e, desde então, já vendeu mais de 2,33 milhões de veículos eletrificados, incluindo híbridos (HEVs), híbridos plug-in (PHEVs) e elétricos a bateria (BEVs).

A marca encerrou 2023 com 824.258 veículos vendidos, um crescimento de 32% em relação ao ano anterior, consolidando sua posição no segmento premium. O sucesso foi impulsionado por SUVs e modelos eletrificados, que hoje são pilares estratégicos da Lexus. São bons números, impulsionados por boas iniciativas, que são contadas também através da arte.