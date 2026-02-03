Quanto falta para Elon Musk se tornar o primeiro trilionário da história?

Elon Musk, o homem mais rico do mundo e CEO da Tesla e da SpaceX, está cada vez mais rico. E, nesta terça-feira, 3, chegou ainda mais perto de alcançar US$ 1 trilhão em fortuna estimada.

Segundo a Forbes, Musk tem uma riqueza de US$ 852 bilhões, o que o fez se tornar a primeira pessoa do mundo a alcançar essa quantia. Para chegar ao trilhão, ele precisa aumentar seu valor em US$ 148 bilhões, alta de 17,3% em relação à quantia atual.

E Musk pode virar trilionário em menos de um mês, se tudo der certo para ele. No dia 16 de dezembro de 2025, sua fortuna era estimada em US$ 638 bilhões. Isso significa que, em menos de dois meses, sua riqueza cresceu US$ 214 bilhões.

Se o aumento do patrimônio continuar a seguir essa tendência, com uma taxa de crescimento estimada em US$ 7,3 bilhões por dia, Musk não deve esperar muito tempo para chegar aos US$ 1 trilhão e pode conseguir os US$ 148 bilhões necessários para chegar à marca do trilhão em apenas 20 dias.

Mas tudo depende...

A fortuna de Musk é diretamente afetada pelo desempenho da Tesla (TSLA) em Wall Street. Até o momento, a fabricante de carros elétricos é a única empresa de seu portfólio com capital aberto.

Entretanto, até mesmo as companhias fechadas que Musk comanda podem mexer com a riqueza do bilionário. Na segunda-feira, 2, a SpaceX, empresa aeroespacial comandada por ele, começou a avaliar uma oferta pública inicial (IPO) em meados de junho, em uma operação que pode levantar até US$ 50 bilhões e elevar seu valor de mercado para cerca de US$ 1,5 trilhão.

Em comunicado, a SpaceX afirmou que a incorporação da xAI pretende criar uma estrutura integrada que reúna lançamentos espaciais, internet via satélite, comunicações diretas com dispositivos móveis e sistemas avançados de inteligência artificial. A empresa descreveu a nova organização como uma plataforma verticalizada voltada à inovação em larga escala.

“Minha estimativa é que, dentro de 2 a 3 anos, a maneira mais barata de gerar poder computacional para IA será no espaço”, escreveu Musk em publicação no X (antigo Twitter), empresa que também é comandada por ele. “Essa relação custo-benefício, por si só, permitirá que empresas inovadoras avancem no treinamento de seus modelos de IA e no processamento de dados em velocidades e escalas sem precedentes, acelerando descobertas importantes em nossa compreensão da física e a invenção de tecnologias que beneficiarão a humanidade.”

A manobra poderá acelerar o crescimento da fortuna de Musk, mas o cenário pode se alterar. No ano passado, o bilionário passou por turbulências nos negócios.

Em outubro, ele perdeu US$ 23,9 bilhões de sua fortuna depois que a Tesla apresentou resultado abaixo do esperado no terceiro trimestre. Ou seja, a velocidade com que Musk poderá chegar ao trilhão não é linear. E, às vezes, foguete pode dar ré.

Por que Musk já é o mais rico da história?

Mesmo sem ainda ter chegado no trilhão, ele já é a pessoa mais rica da história. A fortuna já ultrapassou grandes nomes como John Davison Rockefeller, Barão de Mauá e Mansa Musa.

Antes da era digital, a riqueza das pessoas era medida principalmente pelo impacto no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, e não apenas pela soma nominal de ativos. A métrica considerava o domínio econômico de uma pessoa em seu tempo.

Em termos proporcionais ao PIB, nomes históricos ainda rivalizam ou superam Musk. Rockefeller, por exemplo, controlava cerca de 1,5% a 1,6% da economia dos Estados Unidos em 1913, o que chega bem perto do 1,61% de Musk em 2025.

Jakob Fugger, banqueiro europeu do século XVI, chegou a deter cerca de 2% do PIB da Europa, equivalente a aproximadamente US$ 400 bilhões ajustados pelos valores atuais.

Mansa Musa, imperador do Mali entre 1312 e 1337, é frequentemente apontado como o mais rico da história, mas historiadores alertam para a imprecisão desses cálculos. Durante sua peregrinação a Meca, distribuiu tanto ouro que desvalorizou o metal no Egito por mais de uma década.

Já o imperador romano Augusto César controlava de forma direta ou indireta até 30% da economia global de sua época. Estimativas sugerem que isso equivaleria hoje a até US$ 4,9 trilhões — mas especialistas reconhecem um alto grau de especulação nessa estimativa.

Riqueza nominal vs. influência econômica

No critério de riqueza nominal (a soma absoluta em dólares) Musk lidera com folga.

Rockefeller, frequentemente citado como o homem mais rico da era industrial, acumulou US$ 900 milhões em 1913, o que corresponderia a cerca de US$ 26 a US$ 29 bilhões em valores atuais — uma diferença de até 2260% em relação a Musk.

A diferença entre riqueza nominal e poder econômico contextualizado é o que complica as comparações históricas.

Enquanto Musk detém seu patrimônio majoritariamente em ações de empresas de tecnologia, figuras como Rockefeller ou Fugger operavam com ativos tangíveis, como petróleo e metais preciosos.