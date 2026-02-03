Quanto falta para Elon Musk se tornar o primeiro trilionário da história?

Elon Musk: bilionário pode se tornar trilionário em 20 dias (Foto por FABRICE COFFRINI/AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 12h34.
Elon Musk, o homem mais rico do mundo e CEO da Tesla e da SpaceX, está cada vez mais rico. E, nesta terça-feira, 3, chegou ainda mais perto de alcançar US$ 1 trilhão em fortuna estimada.
Segundo a Forbes, Musk tem uma riqueza de US$ 852 bilhões, o que o fez se tornar a primeira pessoa do mundo a alcançar essa quantia. Para chegar ao trilhão, ele precisa aumentar seu valor em US$ 148 bilhões, alta de 17,3% em relação à quantia atual.
E Musk pode virar trilionário em menos de um mês, se tudo der certo para ele. No dia 16 de dezembro de 2025, sua fortuna era estimada em US$ 638 bilhões. Isso significa que, em menos de dois meses, sua riqueza cresceu US$ 214 bilhões.
Se o aumento do patrimônio continuar a seguir essa tendência, com uma taxa de crescimento estimada em US$ 7,3 bilhões por dia, Musk não deve esperar muito tempo para chegar aos US$ 1 trilhão e pode conseguir os US$ 148 bilhões necessários para chegar à marca do trilhão em apenas 20 dias.
A fortuna de Musk é diretamente afetada pelo desempenho da Tesla (TSLA) em Wall Street. Até o momento, a fabricante de carros elétricos é a única empresa de seu portfólio com capital aberto.
Entretanto, até mesmo as companhias fechadas que Musk comanda podem mexer com a riqueza do bilionário. Na segunda-feira, 2, a SpaceX, empresa aeroespacial comandada por ele, começou a avaliar uma oferta pública inicial (IPO) em meados de junho, em uma operação que pode levantar até US$ 50 bilhões e elevar seu valor de mercado para cerca de US$ 1,5 trilhão.
Em comunicado, a SpaceX afirmou que a incorporação da xAI pretende criar uma estrutura integrada que reúna lançamentos espaciais, internet via satélite, comunicações diretas com dispositivos móveis e sistemas avançados de inteligência artificial. A empresa descreveu a nova organização como uma plataforma verticalizada voltada à inovação em larga escala.
“Minha estimativa é que, dentro de 2 a 3 anos, a maneira mais barata de gerar poder computacional para IA será no espaço”, escreveu Musk em publicação no X (antigo Twitter), empresa que também é comandada por ele. “Essa relação custo-benefício, por si só, permitirá que empresas inovadoras avancem no treinamento de seus modelos de IA e no processamento de dados em velocidades e escalas sem precedentes, acelerando descobertas importantes em nossa compreensão da física e a invenção de tecnologias que beneficiarão a humanidade.”
A manobra poderá acelerar o crescimento da fortuna de Musk, mas o cenário pode se alterar. No ano passado, o bilionário passou por turbulências nos negócios.
Em outubro, ele perdeu US$ 23,9 bilhões de sua fortuna depois que a Tesla apresentou resultado abaixo do esperado no terceiro trimestre. Ou seja, a velocidade com que Musk poderá chegar ao trilhão não é linear. E, às vezes, foguete pode dar ré.
Mesmo sem ainda ter chegado no trilhão, ele já é a pessoa mais rica da história. A fortuna já ultrapassou grandes nomes como John Davison Rockefeller, Barão de Mauá e Mansa Musa.
Antes da era digital, a riqueza das pessoas era medida principalmente pelo impacto no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, e não apenas pela soma nominal de ativos. A métrica considerava o domínio econômico de uma pessoa em seu tempo.
Em termos proporcionais ao PIB, nomes históricos ainda rivalizam ou superam Musk. Rockefeller, por exemplo, controlava cerca de 1,5% a 1,6% da economia dos Estados Unidos em 1913, o que chega bem perto do 1,61% de Musk em 2025.
Jakob Fugger, banqueiro europeu do século XVI, chegou a deter cerca de 2% do PIB da Europa, equivalente a aproximadamente US$ 400 bilhões ajustados pelos valores atuais.
Mansa Musa, imperador do Mali entre 1312 e 1337, é frequentemente apontado como o mais rico da história, mas historiadores alertam para a imprecisão desses cálculos. Durante sua peregrinação a Meca, distribuiu tanto ouro que desvalorizou o metal no Egito por mais de uma década.
Já o imperador romano Augusto César controlava de forma direta ou indireta até 30% da economia global de sua época. Estimativas sugerem que isso equivaleria hoje a até US$ 4,9 trilhões — mas especialistas reconhecem um alto grau de especulação nessa estimativa.
No critério de riqueza nominal (a soma absoluta em dólares) Musk lidera com folga.
Rockefeller, frequentemente citado como o homem mais rico da era industrial, acumulou US$ 900 milhões em 1913, o que corresponderia a cerca de US$ 26 a US$ 29 bilhões em valores atuais — uma diferença de até 2260% em relação a Musk.
A diferença entre riqueza nominal e poder econômico contextualizado é o que complica as comparações históricas.
Enquanto Musk detém seu patrimônio majoritariamente em ações de empresas de tecnologia, figuras como Rockefeller ou Fugger operavam com ativos tangíveis, como petróleo e metais preciosos.