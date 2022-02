'Novo normal': semana de moda de NY adota máscaras e testes obrigatórios

Os fashionistas vão complementar suas roupas com máscaras obrigatórias para participar da Semana de Moda de Nova York nesta temporada, aderindo aos rigorosos protocolos da Covid-19 implementados para desfiles menores.

Com o retorno aos desfiles físicos em setembro, após as semanas de moda virtuais no início da pandemia, os organizadores estão adotando uma mistura de "novo normal" com apresentações presenciais e digitais.

Estilistas como Michael Kors, Carolina Herrera e Christian Siriano apresentarão suas mais recentes criações durante o evento de 11 a 16 de fevereiro, de acordo com a IMG Fashion, que organiza a Semana de Moda de Nova York.

Outros, como Badgley Mischka e Tadashi Shoji, farão lançamentos digitais, todos interessados ​​em capitalizar a crescente demanda por bens de luxo.

"É o novo normal. Nesta temporada haverá uso de máscara nos locais fechados que será requisito em todos os desfiles, prova de vacinação, que será obrigatória", disse Noah Kozlowski, diretor de relações e desenvolvimento da IMG Fashion, à Reuters.

"Aqueles que são elegíveis para dose de reforço serão obrigados a mostrar prova. Se não, eles terão que fornecer um teste de PCR dentro de 48 horas ou um teste de antígeno dentro de seis horas."

Como na temporada passada, as listas de convidados são menores, com cerca de 200 espectadores em média.

Alguns estilistas estão ausentes da programação. Tom Ford cancelou seu desfile enquanto Thom Brown adiou o dele para abril devido à Covid-19.

Nova York, que dá início ao calendário das passarelas, é conhecida por marcas estabelecidas e novas marcas de streetwear.