Novo "Homem-Aranha" é 1º filme da pandemia a passar de US$ 1 bi

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa recebeu o melhor presente de Natal possível ao se tornar o primeiro filme da pandemia a superar 1 bilhão de dólares na bilheteria global.

O filme de super-herói da Sony alcançou essa marca em 12 dias, quase um recorde, empatando com Star Wars: O Despertar da Força, de 2015, como o terceiro filme que passou de 1 bilhão de dólares mais rapidamente. Apenas Vingadores: Guerra Infinita, de 2018, e Vingadores: Ultimato, de 2019, foram mais velozes, superando essa marca em 11 e cinco dias, respectivamente.

É impressionante que Homem Aranha: Sem Volta para Casa tenha conseguido passar de 1 bilhão de dólares em bilheteria ao redor do mundo, devido à disseminação rápida da variante ômicron do coronavírus.

A aventura da Marvel estrelada por Tom Holland é o primeiro filme desde Star Wars: Ascensão Skywalker a passar de 1 bilhão de dólares globalmente. Nenhum outro filme de Hollywood chegou perto dessa bilheteria nos últimos dois anos.

Antes do reinado do Aranha, a sequência Sem Tempo para Morrer de James Bond, da MGM, que arrecadou 774 milhões de dólares globalmente, era o filme com maior bilheteria em 2021 (e da pandemia).

Como o primeiro filme a bater 1 bilhão de dólares mundialmente, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa destronou o chinês Batalha do Lago Changlin (902 milhões de dólares) e solidificou seu lugar como o filme com maior bilheteria do ano no mercado global. Também é notável que Sem Volta para Casa tenha superado essa marca sem passar na China, que é atualmente o maior mercado cinematográfico do mundo.