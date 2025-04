13º dos aposentados: pagamento da primeira parcela começa nesta semana; veja quem recebe

O pagamento da primeira parcela da antecipação do 13º salário com o pagamento dos aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta semana. O pagamento começa na quinta-feira, 24, segundo calendário divulgado pelo Ministério da Previdência.

Os primeiros a receber são os beneficiários com final do cartão benefício 1. Os créditos serão efetuados entre 24 de abril e 8 de maio. No próximo mês, a segunda metade do 13° será paga entre os dias 26 de maio e 6 de junho.

O calendário de pagamentos leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Recebem primeiro os beneficiários que ganham até um salário mínimo. Os aposentados e pensionistas que recebem acima do piso nacional terão o valor da parcela creditado de 2 a 8 de maio.

Dados da folha de fevereiro apontam que 28,68 milhões de pessoas, cerca de 70,5% do total dos aposentados e pensionistas do INSS, ganham até um salário mínimo por mês (R$ 1.518). Outros 11,98 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional. Desse total, 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social (R$ 8.157,41).

A expectativa do governo é que R$ 73,3 bilhões serão injetados na economia brasileira.

Veja o calendário de pagamento da primeira parcela do 13º do INSS

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final do benefício Dia do crédito 1 24/abril 2 25/abril 3 28/abril 4 29/abril 5 30/abril 6 02/maio 7 05/maio 8 06/maio 9 07/maio 0 08/maio

Para quem ganha acima do piso nacional:

Final do benefício Dia do crédito 1 e 6 02/maio 2 e 7 05/maio 3 e 8 06/maio 4 e 9 07/maio 5 e 0 08/maio

Veja o calendário de pagamento da segunda parcela do 13º do INSS

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final do benefício Dia do crédito 1 26/mai 2 27/mai 3 28/mai 4 29/mai 5 30/mai 6 02/jun 7 03/jun 8 04/jun 9 05/jun 0 06/jun

Para quem ganha acima do piso nacional: