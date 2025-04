Carros têm a menor desvalorização em dois anos, aponta índice Webmotors

O mercado aquecido em março levou à menor desvalorização dos automóveis em 24 meses. Pelo menos é isso que aponta os indicadores de março do Índice Webmotors, que calcula todos os meses as variações percentuais dos valores dos carros anunciados na plataforma.

Segundo levantamento, a depreciação registrada para o mês, considerada a soma de usados e 0km ,foi de 0,075%, o que atualiza o recorde de 24 meses registrado em fevereiro (0,095%). Já na comparação com o mesmo mês do ano anterior, quando o índice apontava desvalorização de 0,3%, a variação foi maior, de 0,2%

O mercado de usados foi o principal responsável pelo bom número. O índice para a categoria alcançou em março 0,093%, representando a menor desvalorização desde abril de 2023 e atualizando o recorde em dois anos alcançado em fevereiro (0,11%). Em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando o índice alcançou 0,33%, a variação foi de +0,24%

Mercado do 0 km

Do lado dos carros novos, março foi o quarto mês em que o índice para esta categoria apresentou valorização, 0,18%. Na comparação com fevereiro, a valorização foi de 0,006%. Com relação ao mesmo mês do ano anterior, quando o índice foi de 0,13%, a variação foi maior, de 0,32%

"Observamos um primeiro trimestre bastante positivo tanto para o mercado de usados quanto para o de novos. Ambos operaram com índice aquecido nos três meses, apontando uma demanda consistente para o período", comenta Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.

Desvalorização do elétrico

Os modelos elétricos apresentaram em março menor desvalorização na comparação com o mês anterior. Os modelos usados desta categoria caíram de preço na faixa do 0,55%, o que representa uma redução de 0,5% com relação a fevereiro, quando o índice foi de 1,13%. Na mesma linha, os 0km desta categoria apresentaram índice negativo de 0,10%, uma valorização de 0,12% com relação a fevereiro.

Já os híbridos usados apresentaram em março índice negativo de 0,44%, com valorização de 0,08% em relação a janeiro.