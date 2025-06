Nike Air Max 95: icônico tênis ganha uma nova versão em collab com a Levi’s

Lançado em 1995, o Nike Air Max 95 se tornou um dos modelos mais icônicos da história da Nike e uma verdadeira revolução no mercado de calçados. Concebido por Sergio Lozano, o modelo foi pensado para corredores que precisavam de um amortecimento superior, e sua silhueta ousada foi inspirada pela anatomia humana. O sistema de cadarços foi modelado como um conjunto de nervuras, o solado teve inspiração na espinha dorsal e o cabedal em mesh e camurça representava as fibras musculares.

Desde o seu lançamento, o modelo tem sido um sucesso, com sua popularidade se mantendo forte ao longo das décadas. Para celebrar seus 30 anos, o Nike Air Max 95 recebe uma colaboração aguardada: Nike e Levi’s, duas marcas que representam ícones culturais, se unem para reinterpretar o modelo. A coleção traz três versões inéditas do Nike Air Max 95, com denim premium e detalhes que refletem a essência das duas marcas.

A primeira versão, White/Ecru, mistura tons neutros e discretos, com denim claro e solado branco emborrachado. A segunda, Black, apresenta uma abordagem monocromática com denim preto e sutis detalhes em vermelho.

Por fim, a versão Denim conta com denim índigo com lavagem média a clara, solado azul marinho fosco e cabedal confeccionado com variações exclusivas do tecido. Cada modelo traz um toque especial: o icônico Red Tab da Levi’s aparece sob o símbolo da Nike no pé direito, a haste do solado exibe o logo vermelho da marca e a palmilha vem estampada com uma nota de dólar sobre fundo vermelho.

Collab vai para roupas

Colaboração entre Levi’s e Nike. (Divulgação/Divulgação)

Além dos tênis, a colaboração entre Levi’s e Nike inclui peças de vestuário. Entre elas estão a jaqueta trucker e a baggy jeans, ambas confeccionadas em denim selvedge com cortes modernos. As peças trazem pespontos off-white, patches co-branded em couro e acabamentos pensados para destacar os tênis, com a abertura de perna ideal para uma sobreposição de barra jeans empilhada.

Segundo as marcas, essa combinação entre esporte e lifestyle reflete a proposta da colaboração: homenagear o passado com um design inovador e contemporâneo. “Em colaboração com a Nike, buscamos criar uma experiência imersiva que celebra o legado compartilhado e o espírito inovador das duas marcas", diz Leo Gamboa, vice-presidente de colaborações da Levi’s.

Os preços das peças começam a partir de R$ 999,90 e estarão disponíveis nos próximos meses no Brasil, em canais selecionados da Levi’s e na Guadalupe. A campanha global da colaboração conta com nomes como o rapper Larry June, a atleta da WNBA Paige Bueckers, o jogador da NFL Keon Coleman e o designer Daniel Buezo.