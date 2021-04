NFL tenta incluir esporte na Olimpíada de Los Angeles em 2028

A Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) está investindo em uma iniciativa para incluir uma variação menos agressiva e sem os equipamentos de proteção do futebol americano, chamada de "flag football", nos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles, uma vez que busca expandir sua presença global.

Quando se trata de futebol americano, nada acontece sem o envolvimento ou a aprovação da NFL, disse o fundador da Liga Americana de Flag Football (AFFL), Jeff Lewis, e esse é o caso na iniciativa em busca de assegurar uma vaga na lista de modalidades para os Jogos de 2028.

"No que diz respeito ao futebol americano, no final das contas a força motriz mais importante em algum momento se torna a NFL", disse Lewis à Reuters em entrevista.

O flag football é disputado em níveis profissionais e recreativos por homens e mulheres e estará no programa da 11ª edição dos Jogos Mundiais, que será disputada no ano que vem em Birmingham, no Estado norte-americano do Alabama.

O apelo do flag football é que quase qualquer pessoa pode jogar. Embora o jogo seja muito semelhante ao futebol americano convencional, com passes e recepções, quase nenhum equipamento de proteção é necessário, já que a jogada é parada quando um defensor puxa um bandeira de pano que fica pendurada na cintura de um adversário.

A Federação Internacional de Futebol Americano (IFAF) fará a proposta formal ao Comitê Olímpico Internacional (COI), mas, assim como a maioria das questões olímpicas, o trabalho pesado será feito nos bastidores.

