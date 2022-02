Neymar não sabe se volta a jogar no Brasil e cogita EUA

O atacante Neymar disse em entrevista a um podcast que não sabe se voltaria a jogar por um clube no Brasil e manifestou vontade de jogar na Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos, por pelo menos uma temporada antes de encerrar a carreira.

Neymar, que tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2025, disse que tinha mais chances de jogar nos Estados Unidos do que de retornar ao Brasil.

"Eu tenho minhas dúvidas se eu volto a jogar no Brasil. Tenho muita vontade de jogar nos Estados Unidos, isso eu tenho vontade. Tenho vontade de jogar lá pelo menos uma temporada", disse Neymar ao podcast Fenômenos, do ex-atacante Ronaldo.

"Primeiro porque o campeonato lá é curto, então você tem uns três ou quatro meses de férias", brincou Neymar ao ser perguntado o motivo que o faz ter desejo de jogar nos EUA.

O ex-jogador do Barcelona, atualmente com 30 anos, disse que não tinha decidido quando penduraria as chuteiras, mas acrescentou que jogaria pelo menos até o final de seu contrato com o PSG.

"Eu brinco muito com meus amigos, falo que com 32 já está bom, mas é mais na brincadeira", disse.

"Sinceramente eu vou jogar até eu cansar mentalmente. De corpo eu acho que ainda vou conseguir durar uns aninhos. Mais da cabeça que é o mais importante e tem que estar bem sempre. Mas não sei, não sei uma idade, não tracei isso. Tenho contrato aqui no Paris até os 34, então até lá eu estou jogando", afirmou.