Netflix divulgará listas semanais de 'Top 10' para filmes e séries

A Netflix divulgou nesta terça-feira sua primeira lista dos "Top 10" filmes e séries mais populares no serviço de streaming, em resposta a críticas da indústria de que tem sido seletiva nas informações que compartilha publicamente.

O presidente-executivo da Netflix, Reed Hastings, havia anunciado aos investidores a novidade durante a teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre da empresa, em 19 de outubro.

O serviço de streaming informou que lançará listas dos 10 melhores do mundo para filmes e séries em inglês, com base nas horas de exibição, bem como para programas e filmes em outros idiomas todas as terças-feiras. Ele também classificará seus títulos mais populares em mais de 90 países.

Os dados mais recentes revelam a popularidade duradoura do drama sul-coreano "Round 6", que lidera a lista de programas em outros idiomas, com 42,8 milhões de horas assistidas durante a semana de 8 de novembro.

A terceira temporada do thriller policial "Narcos: México" ficou em primeiro lugar na lista do idioma inglês, com 50,3 milhões de horas de exibição.

Na lista dos filmes, "Alerta Vermelho", de ação e recheado de estrelas, como Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, acumulou 148,7 milhões de horas de exibição para liderar as produções em inglês. O drama policial "Yara" liderou a parada de filmes com outro idioma.

A Netflix, que afirma que sua cultura corporativa abraça a transparência radical, tem sido pouco acessível no que diz respeito à popularidade de seus filmes e séries, assim como muitos de seus concorrentes.

O serviço de streaming relatava anteriormente a visualização de dados por família, contando qualquer título assistido por pelo menos 2 minutos como uma visualização.

A nova abordagem de medição do serviço é consistente com a usada pela empresa de pesquisas Nielsen para rastrear como os norte-americanos gastam seu tempo de tela. O primeiro relatório da Nielsen usando essa nova metodologia, publicado em junho, sugere muito espaço para crescimento para a Netflix, que responde por apenas 6% do tempo de tela nos Estados Unidos.