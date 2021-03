Navio encalhado no Canal de Suez vira piada e rende memes na internet

A internet não perdoa. O bloqueio do Canal de Suez pelo gigantesco cargueiro Ever Given, que gera prejuízos bilionários para a economia global, virou motivo de piada nas redes. Desde montagens até piadas com celebridades, internautas estão se divertindo com a situação que preocupa autoridades e põe em risco bilhões de dólares em cargas. Confira os alguns dos memes sobre o assunto:

Alguns internautas resolveram propor alternativas para lidar com o problema.

Uno realiza testes em rio para analisar possibilidade de rebocar navio encalhado do canal de suez pic.twitter.com/FvJZJK5snk — unos em contextos nada a ver (@unosemcontextos) March 26, 2021

Não se preocupe galera, Rodrigo Hilbert já chegou e cai desviar o Canal de Suez com as mãos e uma pá, trabalho deve durar 2 dias. Na volta ele vai doar sangue para ser usado como soro contra a Covid pic.twitter.com/Sf4ug2uPyR — Fernando Ricciarelli 🇧🇷🇮🇹🏴‍☠️ (@FRicciarelliBR) March 27, 2021

Achei uma solução pro Canal de Suez no Reddit, só falta por em prática pic.twitter.com/uoqGpsR6Nf — Victor (@TavaresVictor) March 26, 2021

Comparações foram feitas. Para todos os gostos:

Mangueira 1990 🤝 Cargueiro no Canal de Suez. pic.twitter.com/2JyMESyamv — Carnavalize (@Carnavalize) March 26, 2021

Tem quem se preocupe com os efeitos na economia:

COMO um barquinho caga na cabeça de 12% do comércio MUNDIAL, podendo ter consequências bizarras pra economia global?!?!

Vamo de #GeoThreadBR entender o que ta por trás dos memes do Barco do Canal de Suez! pic.twitter.com/E6l3o7xicy — Ariel Strauss (de 🏠) ⚢ (@_arielstrauss) March 25, 2021

África do Sul agora que o canal de Suez tá travado pic.twitter.com/DA2G45Z82y — zezinho (@YujiAntunes) March 26, 2021