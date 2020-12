Natal em casa com 10 opções de ceias para entrega

Passar o Natal em casa não parece uma má escolha, visto que este ano diversos restaurantes prepararam cardápios mais que completos para que sua comemoração seja com a família inteira, ou com poucas pessoas. Selecionamos restaurantes que atraem diversos paladares, com comida sertaneja do Restaurante Mocotó, um belo combinado de peças do By Koji, a clássica ceia com Peru e Lombo servida pelo Lellis Trattoria, e o famoso Porco San Zé da Casa do Porco. Além dos dez restaurantes, ainda temos um bônus de sobremesa para presentear alguém ou você mesmo.

A Casa do Porco

Com sabor caipira, a ceia d’A Casa do Porco oferece o Porco San Zé como prato principal. Com sabor caipira, a ceia d’A Casa do Porco oferece o Porco San Zé como prato principal.

Este é o primeiro ano em que o chef Jefferson Rueda oferece uma ceia de natal por encomenda. Com sabor caipira, para longe dos tradicionais pratos natalinos chega à mesa o clássico Porco San Zé (de criação própria dos Rueda em São José do Rio Pardo e assado por 8 horas), acompanhado de arroz farofão, tartar de banana, salada de maionese e farofa de cebola com castanha do Pará (R$ 490). O kit serve até seis pessoas, e pode ser encomendado até o dia 23 pelo telefone (11) 99679-9315.

Mocotó

Uma das opções de ceia de Natal do Mocotó é a de Frango orgânico (R$ 299). Uma das opções de ceia de Natal do Mocotó é a de Frango orgânico (R$ 299).

O premiado chef Rodrigo Oliveira elaborou três opções de cardápio para a ceia de Natal que servem a partir de 4 pessoas. Ceia de Natal Frango orgânico (R$ 299), com salada marajoara (mix de folhas, mussarela de búfala, azeitonas pretas e castanha-do-pará com molho de iogurte, leite de coco e ervas), cuscuz de milho crioulo com legumes da horta e couve, e pudim de tapioca com calda de coco queimado e coco crocante. Ceia de Natal Porco (R$ 359) contém bife de pernil Duroc assado ao ponto com um toque de especiarias, servido com molho de suã, farofa de alho-poró, bacon e damasco, caponata de maxixe, berinjela, abobrinha, cebolas assadas e pimentões, e de sobremesa pavlova de frutas amarelas com mel e poejo. A terceira opção contém Paleta de cordeiro (R$ 489), assado da terra (batata bolinha, batata doce, mandioquinha, cenoura e rabanete assados com páprica, azeite, tomilho e alho), vinagrete de feijões (feijão-de-corda germinado, feijão-fradinho e feijão-vermelho com caju e coentro fresco) e bolo de chocolate com castanha-do-pará e cupuaçu para adoçar. As encomendas podem ser feitas até o dia 21 através do site

By Koji

A seleção de peças do By Koji acompanha uma garrafa de saquê artesanal e um prato de cerâmica. A seleção de peças do By Koji acompanha uma garrafa de saquê artesanal e um prato de cerâmica.

O chef Koji Yokomizo fez uma seleção de peixes, crustáceos e frutos do mar como Toro, Akami, Barriga de salmão, Camarão, Vieira, Carapau, Pargo Robalo com shissô, Olho de boi, Dyo codorna trufado, Enguia, Uramaki ebitem Tekkamaki. Quem optar por encomendar esta opção, que serve 3 pessoas e custa R$ 1.600, ainda leva uma garrafa de saquê artesanal e o prato de cerâmica. As encomendas devem ser feitas até o dia 22 através do (11) 3624-7710.

Amadeus

Para uma ceia com ingredientes do mar, o Amadeus é uma ótima escolha. Para uma ceia com ingredientes do mar, o Amadeus é uma ótima escolha.

Para quem aprecia peixes e camarões frescos, o Amadeus é um ótima opção para a ceia. Com menu fechado para 2 pessoas (R$ 990), 4 pessoas (R$ 1.900) e 6 pessoas (R$ 2.700), a família Masano servirá: para entrada, baguete de longa fermentação, focaccia caprese, berinjela marinada, cogumelos confitados, duo de queijos brasileiros. Pratos, cuscuz paulista de camarão, casquinha de siri, camarão gigante à paulista, bacalhau ao forno (com tomate, cebola, batata preparado no forno com azeite) e arroz negro e farofinha crocante de cebola. Há ainda a opção de adicionar 15 ostras frescas (R$ 120). Para fechar a noite, manjar de coco com calda de ameixa e damasco, cerejas frescas e compota da fazenda. Os pedidos são aceitos até o dia 22 e podem ser feitos através do (11) 94020-8905.

Bistrot de Paris

Clássicos franceses integram o menu de Natal do Bistrot de Paris. Clássicos franceses integram o menu de Natal do Bistrot de Paris.

O chef francês Alain Poletto criou um kit exclusivo para uma ceia francesa completa. A composição contém salmão defumado da casa e terrine de foie gras ao Armagnac com compota de figos ao vinho do Porto, além de uma paleta de cordeiro com gratin dauphinois e molho de cordeiro e, para adoçar, a famosa Mousse au Chocolat da casa. O kit é oferecido em três possibilidades: para duas pessoas (R$ 399), para quatro (R$ 758) ou para até seis convidados (R$ 1.077). Todas as opções seguem com um QR Code com o acesso a um vídeo do chef explicando o passo-a-passo para a finalização do prato principal. As encomendas podem ser feitas até o dia 24 através do (11) 99658-5901.

Capim Santo

São mais de 20 itens que integram o menu de Natal do Capim Santo. São mais de 20 itens que integram o menu de Natal do Capim Santo.

Opções não faltam no menu da chef Morena Leite. São mais de 20 itens divididos entre entradas, saladas, pratos quentes e sobremesas.Entre as receitas estão a salada de tomate confit com feta, rúcula e romã; cuscuz paulista de frutos do mar; peru assado com farofa de limão e damasco; tender com abacaxi; farofa de tapioca com beterraba e bacalhau; arroz de lentilha com cebolas caramelizadas; pudim de pistache; bolo de mel com capim santo e frutas amarelas, entre outras. O menu tem opção para 4 pessoas (R$ 1.800) ou para 8 pessoas (R$ 2.800), e pode ser encomendado até o dia 19 através do (11) 98428-5715.

Lellis Trattoria

Massa para a ceia? Vá de Agnolotti a la Creme com uvas Passas da Lellis Trattoria. Massa para a ceia? Vá de Agnolotti a la Creme com uvas Passas da Lellis Trattoria.

Para quem não abre mão do tradicional peru natalino, o restaurante italiano sugere duas opções: Peru à Califórnia e Agnolotti al creme com uvas passas (R$ 301,30), e o Peru à Brasileira e Raviolone alla creme com Funghi Secchi (R$ 299,20). Além destes, há as opções de massas como o Agnolotti a la Creme com uvas passas (R$ 142,15) e o Tortelone a la Napolitana com Funghi Secchi (R$ 143,20).

Animus

Kit aperitivos e pratos tradicionais de Natal são as escolhas da chef Giovanna Grossi. Kit aperitivos e pratos tradicionais de Natal são as escolhas da chef Giovanna Grossi.

Sob o comando da chef Giovanna Grossi, o restaurante criou o kit aperitivos (R$ 310), que traz: seleção de queijos nacionais, frutos secos, frutos secos caramelizados, compota de maçã com pitanga, chutney de cítricos, pão e foccacia de fermentação natural. Já para os pratos quentes, destaque para a Quiche de cogumelos com cebola caramelizada e tâmaras (R$ 75), e a terrine de legumes com tomilho e mussarela de búfala (R$ 115). As clássicas receitas não ficam de fora, como o peito de peru cozido em baixa temperatura com frutas glaceadas (R$ 120), Lombo recheado com bacon e damasco, com farofinha de milho (R$ 220). Para encerrar a refeição, as sugestões de sobremesa são o tronco de natal (chocolate, amêndoas e frutas vermelhas, R$ 160), tortinha de chocolate, caramelo e manjericão (R$ 140) e o Bolo de pão de mel (R$ 80). As encomendas podem ser feitas até o dia 22, através do (11) 98181-5270.

Cozinha Modo

Duas tortas podem ser escolhidas para fechar a noite de Natal, são elas a Torta Caprese e a Torta Siciliana. Duas tortas podem ser escolhidas para fechar a noite de Natal, são elas a Torta Caprese e a Torta Siciliana.

A cozinha de Soraia Barros fez um menu com massas e bacalhau como os pratos principais. São estes a Lasanha à Bolonhesa (Mussarela de búfala, espinafre, molho bechamel, sugo e Grana Padano, R$ 210,50), oGnocchi de batata doce e bacalhau com Creme ao leve toque de limão siciliano, vagem holandesa e cenoura tostada (R$ 206) e Bacalhau ao Forno (Batatas Asterix e Doce, tomate assado, brócolis, cebola caramelizada e tapenade de azeitonas pretas, R$ 290). Os três servem até 4 pessoas. Já as sobremesas, que são para oito a dez pessoas, estão disponíveis em duas versões: Torta Caprese (feita à base de farinha de amêndoas, cacau e chocolate 70%. Acompanha ganache de café. R$ 119) e Torta Siciliana (Base de cacau. Recheio de ricota, chocolate 70% e raspas de limão siciliano e farofa de pistache. R$ 119). Os pedidos devem ser feitos até dia 20 de dezembro através do (11) 97204-8547.

Micaela

O pernil de cabrito, assado em baixa temperatura, acompanha batata bolinhas assadas e farofa da casa (R$ 290). O pernil de cabrito, assado em baixa temperatura, acompanha batata bolinhas assadas e farofa da casa (R$ 290).

Pratos exclusivos foram criados pelo chef Fábio Vieira para este natal. Para as entradas, o destaque é a salada de grão de bico com confit de pato, tomates e ervas frescas, finalizado com vinagrete de Jerez (R$ 140). Já de pratos principais, pode-se escolher entre o pernil de cabrito, assado em baixa temperatura, acompanhado de batata bolinhas assadas e farofa da casa (R$ 290); o Pernil de Leitão assado, acompanhado por arroz cremoso de queijos brasileiros e farofa da casa (R$ 189) ou a Lasanha caipira Micaela, feita com molho de tomates assados, galinha caipira ao bechamel e linguiça defumada com canastra e parmesão nacional (R$ 200). Todas as receitas servem 4 pessoas. E para finalizar a noite, como sobremesa, o chef sugere a Torta Paulista, receita de sua mãe, feita com doce de leite, biscoitos, amendoim e castanha de caju. Pedidos até o dia 20 pelo (11) 3473-6849.

Um docinho para presentear alguém ou você mesmo

São três sabores do tradicionalmente italiano cannoli para presentear. São três sabores do tradicionalmente italiano cannoli para presentear.

O Locale Caffé fez uma seleção de três sabores do tradicionalmente italiano cannoli para presentear. A caixa Cannoli de Natal (R$ 59) contém 1 cannolo tradicional, 2 cannoli frutas cristalizadas, e 2 cannoli creme de pistache, já embalados para presente. Os doces podem ser encomendados através do Rappi ou diretamente no Locale Caffè, na rua Manuel Guedes, 349, Itaim Bibi.