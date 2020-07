Não é só Tesla: coleção de carros de Elon Musk tem segredos e relíquias

Quem acha que Elon Musk anda pelas ruas apenas com carros da Tesla, sua companhia de veículos elétricos, se enganou. É verdade que nos últimos anos o empresário tem dado mais atenção aos modelos de sua empresa, especialmente depois do anúncio da revolucionária Cybertruck, no fim do ano passado.

Mas a paixão de Musk por carros é antiga. Sua coleção pode não ser a maior do mundo, mas tem algumas relíquias e histórias bastante curiosas. Confira abaixo alguns dos carros que o empresário tem ou já teve em sua garagem.

1 – O primeiro de todos

BMW 320i BMW 320i

Apesar de nos Estados Unidos ser permitido tirar a carta de motorista aos 16 anos de idade, Musk só comprou seu primeiro carro quando tinha 23. Era uma BMW 320i, modelo 1978 similar à da foto acima.

Segundo o site da Business Insider, o empresário, que na época tinha fundado a empresa Zip2, pagou 1.400 dólares na máquina e ele a restaurou, prática bastante comum entre os americanos.

Ainda segundo a publicação, Musk dirigiu o carro alemão por dois anos até que aconteceu um acidente curioso: uma das rodas se soltaram em pleno trânsito quando um dos estagiários da Zip2 é que estava guiando.

2 – O acidente

Durante muitos anos, o McLaren F1 era considerado o carro dos sonhos dos colecionadores e dos amantes do asfalto. Afinal, era a primeira vez que a marca, conhecida pelos seus títulos na Fórmula 1 com Ayrton Senna, fabricava um veículo.

O sonho, aliás, tinha um preço: cerca de 1 milhão de dólares. E Musk foi um dos compradores da máquina. No vídeo acima, dá para ver a reação dele, ainda antes da fama, ao receber o carro.

Em entrevistas, o empresáriojá contou que usava o McLaren como seu carro do dia a dia, indo com ele com frequência de Los Angeles para São Francisco e vice-versa. Uma vez, em 2000, ele deu uma carona a Peter Thiel, que fundou o PayPal junto com ele.

“Peter me perguntou ‘o que esse carro é capaz de fazer’. Eu respondei ‘olha só isso’, e essa é provavelmente a frase mais famosa antes de as coisas darem errado”, declarou Musk em uma entrevista recuperada pelo site da Businesse Insider. Foi quando o carro bateu em um aterro e capotou diversas vezes. O modelo não tinha seguro.

3 – O filme

O Lotus Espirit usado no Filme “007 – O Espião que Me Amava” O Lotus Espirit usado no Filme “007 – O Espião que Me Amava”

Outro modelo bastante famoso de Musk é o carro anfíbio usado por James Bond no filme “007 – O Espião que Me Amava”. Em uma das cenas, Roger Moore, que interpretava o protagonista, dirige seu Lotus Espirit para debaixo de água. As rodas, então, se transformam em nadadeiras, e todos os buracos e furos do veículo são vedados.

Em um leilão, em 2013, Musk pagou 920 mil dólares pelo modelo. Satisfação plena, certo? Errado. Foi quando ele descobriu que o carro não se transformava da mesma forma como acontecia no filme.

4 – O surgimento da Tesla

O Model S, da Tesla O Model S, da Tesla

Qual dos carros da Tesla é o favorito do seu criador? Em uma entrevista em 2019, ele disse que o modelo que costuma guiar é o Model S Performance. Mas só quando está sozinho e quer acelerar. Se estiver com a família, daí o SUV Model X acaba sendo sua opção.

Mas será que o Cybertruck vai tomar o posto de queridinho de Musk em breve?