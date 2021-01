Não é só La Casa de Papel: as 24 séries que vão acabar em 2021

Muitos dizem que o novo ano é uma oportunidade para um novo começo. Mas, para alguns programas de TV, 2021 marcará seu último capítulo. Separamos uma lista com as séries que foram canceladas pelas emissoras e plataformas de streaming, mas que conseguiram ter um desfecho mesmo com as interrupções causadas pela pandemia do novo coronavírus.

Confira a lista com as 24 séries que vão chegar ao fim em 2021:

1. La Casa de Papel

Uma das séries mais populares da Netflix, La Casa de Papel está chegando ao fim. As gravações da quinta e última temporada já foram iniciadas, e você pode conferir pequenos detalhes sobre a nova trama aqui.

2. Atypical

A série foi renovada pela Netflix em fevereiro de 2020 e terá sua quarta e última temporada estreando na plataforma neste ano, com dez episódios.

3. Baroness Von Sketch Show

A série canadense chegaria ao fim em 2020, no entanto, ganhou cinco episódios extras à sua temporada final, que começará a ser exibida em fevereiro de 2021.

4. Better Call Saul

A trama do advogado Saul Goodman chega ao fim com seus últimos 13 episódios em 2021, três a mais do que os dez habituais em cada temporada.

5. Last Man Standing

6. Shameless

7. Lucifer

Criada por Tom Kapinos e baseada em personagem que integra os quadrinhos The Sandman, de Neil Gaiman, Lucifer conta a história do diabo que, não aguentando mais ficar tomando conta do inferno, decide largar o posto e fixar residência em Los Angeles.