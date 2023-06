Museu do Ipiranga passa a cobrar ingresso; veja valor e quem tem direito a desconto

Depois de nove meses de portas abertas sem cobrar ingressos dos visitantes, o Museu do Ipiranga anunciou que passará a cobrar entrada a partir do dia 13 de junho. O ingresso vai custar R$ 30 a inteira, com diversas categorias e instituições podendo ter acesso gratuito ou à meia-entrada.

As vendas serão abertas mensalmente na plataforma Sympla, sempre na última sexta-feira do mês anterior. Neste mês, quando entra em vigor a cobrança de ingresso, o lote será liberado para compra no próximo dia 12 de junho, a partir das 17h.

A administração do museu paulistano ainda anunciou que manterá a política de entrada franca todas as quartas-feiras, no primeiro domingo do mês — a partir de julho — e nos feriados do Dia da Independência (7/9) e Aniversário de São Paulo (25/1). Os ingressos gratuitos para as quartas-feiras e para o primeiro domingo do mês só poderão ser retirados presencialmente, com distribuição sujeita a lotação.

Mudanças no horário de visitação

Outra novidade a partir do dia 13 de junho é a extensão do horário de visitação do Museu, que passa a abrir às 10h, com fechamento mantido para as 17h.

Segundo a administração do Museu, desde sua reabertura, em 7 de setembro de 2022, 500 mil pessoas visitaram o espaço completamente reformado e restaurado por quase uma década e com custo de R$ 235 milhões.

Nesse período, foram apresentadas 12 exposições, com mais de 3 mil itens pertencentes ao acervo, como objetos do dia a dia, pinturas, esculturas, objetos, móveis, moedas, documentos textuais, fotografias, objetos em tecido e madeira dos séculos 19 e 20 e que trazem discussões sobre a sociedade brasileira, desde a esfera íntima da casa até a vida social, e sobre o próprio museu, suas atribuições e funcionamento.

Além disso, agora o espaço conta com 70 peças multimídia, salas imersivas, espaços interativos e acessibilidade, com cerca de 390 recursos multissensoriais disponíveis para todos os públicos como telas táteis, maquetes e réplicas ampliadas de diversos itens do acervo.

Quem quiser aproveitar os últimos dias e visitar o Museu do Ipiranga de graça até o dia 11 de junho poderá ainda contribuir para a Ação Contra a Fome, uma parceria com o programa Mesa Brasil Sesc São Paulo. A participação é voluntária e não impedirá a entrada no Museu.

O Mesa Brasil é um programa de coleta de doações e entrega de alimentos que complementam as refeições servidas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, em SP. A lista de itens que podem ser doados inclui alimentos não perecíveis, com embalagens intactas e dentro do prazo de validade como arroz, feijão, macarrão, óleo, leite em pó, sardinha em lata, milho em lata, ervilha em lata, molho de tomate e farinha de trigo. Os alimentos arrecadados serão entregues às instituições sociais de São Paulo como creches, abrigos, centros de acolhida para pessoas em situação de rua, centros de convivência para idosos, entre outros.

Museu do Ipiranga - USP

Entrada pela Rua dos Patriotas, nº 20.

Funcionamento: terça-feira a domingo, das 10h às 17h (última entrada às 16h)

Fechamento para o público às segundas-feiras.

Ingresso: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada) no site da Sympla ou na bilheteria, com pagamento no dinheiro, cartão de crédito ou débito

Horário: de terça a domingo, das 9h às 17h

Quem tem direito a gratuidade

Comunidade USP (servidores, professores e alunos);

Menores de 6 anos;

Professores e estudantes da rede de ensino público, e de instituições sociais sem finalidades lucrativas que atuam com pessoas com deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social quando em visita em grupo agendada;

Servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, em atividade e seus familiares (o policial deverá apresentar seu último holerite, acompanhado de documento de identificação. Serão considerados familiares, o cônjuge ou companheira (o), os filhos e menores tutelados ou sob guarda, mediante comprovação documental. Para que os familiares tenham acesso ao benefício, é necessária a presença do titular do direito da gratuidade.).

Membros ativos do ICOM;

Guias de turismo credenciados.

Ingressos de meia-entrada