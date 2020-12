Mostra de Leonardo da Vinci ganha versão digital e gratuita no site do MIS

O MIS Experience oferece a partir da quarta, 9, a versão digital da exposição da Leonardo da Vinci — 500 Anos de um Gênio, em sua plataforma.

A mostra que entrou em cartaz em março deste ano foi adaptada para o mundo virtual, por causa da pandemia de covid-19, e chegou a receber mais de 480.000 visitas. A exposição fica disponível até o fim de dezembro.

Com tecnologia, o tour virtual permite um mergulho nas obras do artistas renascentista em diversas temáticas, com imagens em 360 graus.

Há também uma série de vídeos sobre curiosidades de Da Vinci, audioguia e experiências com realidade aumentada com objetos que estavam expostos na mostra.

Para ver a exposisção, basta acessar o conteúdo no site da mostra.