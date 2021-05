Morre Spencer Silver, inventor do bilhete adesivo Post-it

O químico Spencer Ferguson Silver, um dos inventores do Post-It, teve sua morte divulgada nesta quinta-feira (13). De acordo com as informações divulgadas pela família e pela 3M, empresa em que Silver trabalhou até 1996, o óbito ocorreu no último sábado, dia 8, em sua casa em St. Paul, Minnesota (EUA). A causa da morte foi uma taquicardia ventricular, como informou a esposa do químico, Linda. Nessas "crises", o coração bate mais rápido do que o normal. Ele deixa a esposa e uma filha.

Silver descobriu o post-it ao acaso. De acordo com as informações do The New York Times, ele trabalhava na 3M desenvolvendo adesivos -- e almejava fabricar um tão forte que pudesse ser usado em aviões, em 1968. O químico não atingiu seu objetivo, mas, no processo de testes, obteve um resultado bastante útil: o de encontrar uma cola que podia ser reutilizada em diferentes superfícies.

Mas, o reconhecimento na empresa não veio de imediato. Spencer promoveu insistentemente o produto na empresa e, somente em 1972, Art Fry, engenheiro que buscava desenvolver novos produtos na 3M, lhe deu atenção. Durante um coral da Igreja em que participava, Fry percebeu que suas anotações ficavam caindo e não se seguravam em cima do livro de hinos -- então, pensou em testar a invenção de Silver, e viu que deu certo, segundo a matéria do NYT.

Daí para frente, veio o reconhecimento. Em 1980, os post-its foram colocados à venda e "decolaram", após alguns testes em anos anteriores. "Sempre foi um produto que fez sua própria publicidade", disse Silver.

Em 1998, o químico recebeu o reconhecimento de invenção criativa, da Sociedade Americana de Química. Durante sua vida, ele teve mais de 37 patentes em seu nome e recebeu diversos prêmios.