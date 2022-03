Montblanc: o couro revisitado na nova Meisterstück Leather Collection

A coleção de assinatura da Montblanc Meisterstück Collection é relançada com a assinatura de Marco Tomasetta, o novo diretor artístico da maison. Foram adicionadas formas redondas contemporâneas e um novo couro com toque mais suave e um tom mais profundo de preto com acabamento brilhante distinto, assim como a adição de elementos de design originais, incluindo um emblema Montblanc maior, contribui para a sofisticação e elegância de cada peça.

“O objetivo era trazer o design da coleção ainda mais perto do icônico símbolo de luxo atemporal da Montblanc - o instrumento de escrita Meisterstück. Espelhando algumas de suas características distintivas, como a pena, bem como a cor e o brilho da resina preciosa da caneta, com seu toque suave e sensual, criamos peças que realmente se destacam. Não apenas por causa de seu design elevado, mas porque eles mostram claramente o DNA da Montblanc”, explica Tomasetta.

Elementos vintage também fazem parte da nova coleção, como o uso criativo da silhueta da montanha Mont Blanc realçada em azul no exterior da bolsa da coleção, inspirado na arte publicitária da Montblanc de 1920 e puxadores vintage do zíper em forma de pena feito em paládio. A forma pormenorizada da pena foi aplicada ao couro, incluindo onde as alças ou tiras são presas à peça.

Símbolo do artesanato e qualidade da Montblanc, o emblema foi revisitado com duas interpretações significativamente maiores em bolsas, inspiradas na coleção de instrumentos de escrita Heritage da Maison. Para preservar a elegância das linhas e formas de cada peça, os compartimentos de organização ficam escondidos no interior das bolsas sem comprometer a funcionalidade de cada peça.

A linha de Couro Grande apresenta a Pasta Neo, uma versão inovadora de uma bolsa tradicional com um elegante fecho de metal; uma Pasta de Documentos, uma Bolsa Tote e uma Bolsa Duffle, ideal para viagens curtas.

Entre os artigos de Couro Médio, companheiros clássicos para o trabalho, o portfolio e a bolsa com seu distintivo design de montanha (com uma alça, vendida separadamente) podem ser usados cruzados ao corpo ou carregados como uma Clutch.

Pequenos artigos de couro estão disponíveis em três cores diferentes: preto Montblanc, bem como uma cor vermelha e azul tirada do arquivo. A seleção inclui Carteira Compacta e Longa, Dois Porta-Cartões, com funcionalidade básica ou aprimorada, e Bolsa para Chaves, com cartões de crédito e dinheiro, além das chaves. A carteira compacta e o porta-chaves podem ser transportados confortavelmente com uma alça de pescoço (vendida separadamente), graças ao anel na parte de trás. O novo formato das etiquetas de bagagem em vermelho e azul evoca as referências do design da pena da coleção.

A Meisterstück Collection já está disponível nas boutiques Montblanc e online.

