Montblanc inaugura experiência permanente em Hamburgo

A Montblanc abre as portas para a Montblanc Haus, um destino em Hamburgo que conta a história da Montblanc desde sua fundação até o presente, das mulheres e homens que fabricam os instrumentos de escrita da Montblanc e daqueles que os usaram para compartilhar sua marca na humanidade.

Distribuída em 3 níveis em 3600 metros quadrados, a experiência imersiva da marca dá vida à crença da Montblanc no valor da escrita e nas maneiras pelas quais ela ajuda as pessoas a expressar todo o seu potencial e, assim, deixar sua marca no mundo.

A Montblanc Haus está localizada no coração de Montblanc, bem ao lado de sua sede e da manufatura onde são feitos seus instrumentos de escrita, incluindo a icônica Meisterstück. Projetado por Nieto Sobejanos Arquitectos e inspirado na herança da Montblanc, o conceito do edifício é uma homenagem à forma histórica das embalagens dos instrumentos de escrita. A célebre combinação de cores da marca Montblanc é evidente na silhueta escura do edifício com tons de branco no interior.

“Pensamos em criar um lar especial para a arte da escrita, um lugar onde as pessoas possam descobrir ou redescobrir o incrível poder da caligrafia e a criatividade, imaginação e emoção que ela desperta. A Montblanc Haus foi concebida como uma jornada de descoberta, contada pelos olhos de uma empresa que está no centro da cultura da escrita há mais de 115 anos. É nossa esperança que a Montblanc Haus se torne um marco significativo para Hamburgo, uma cidade tão importante para a história e identidade da Montblanc, e para as comunidades locais e visitantes distantes descobrirem e desfrutarem, diz Nicolas Baretzki, CEO da Montblanc.

Sob a bandeira do propósito Inspire Writing da marca Montblanc, a exposição permanente na Montblanc Haus convida os visitantes a explorar diferentes temas da maison.

Entre as atrações está a experiência imersiva Pulse of Writing, que destaca o poder e o valor da escrita. E o espaço Mark Making dedicado aos visitantes e àqueles que deixaram sua marca, apresentando uma Biblioteca de Autógrafos com 30 notas manuscritas originais de Ernest Hemingway e Albert Einstein, Frida Kahlo e Spike Lee combinadas com uma experiência de livro de visitas digital para que os visitantes deixem sua própria marca.

O espaço expositivo também conta com imersões na história da Maison e sua icônica Meisterstück e destaques como os diferentes tipos de caligrafia traduzidos em obras de arte em Handwriting from around the World, e apresentação do know-how da marca na criação e produção de instrumentos de escrita em Craftsmanship and Innovation.

E como não poderia faltar, em Montblanc Collections (Coleções Montblanc) são exploradas as diferentes coleções, incluindo Edições Limitadas e as exclusivas peças High Artistry.

“A Montblanc Haus nos permitiu descobrir alguns tesouros do nosso arquivo que estamos ansiosos para compartilhar com o mundo. Esta experiência não é dedicada apenas a todas as histórias incríveis que foram escritas ao longo do tempo, incluindo a nossa, mas a todas as grandes histórias que ainda estão por ser escritas, pois convidamos nossos visitantes a se inspirarem para deixar sua marca”, completa Vincent Montalescot, Vice-Presidente Executivo de Marketing da Montblanc.

Em toda a Montblanc Haus, os visitantes são convidados a experimentar a escrita à mão de uma maneira muito pessoal ao testar os instrumentos de escrita Montblanc e enviar cartões postais com seus pensamentos para o mundo.

A Montblanc Haus oferece, ainda, uma série de aulas aos visitantes em seu Atelier de Escrita, incluindo a arte da caligrafia, escrita criativa e aulas para crianças. Além disso, como parte de seu compromisso com a cultura da escrita, a Montblanc oferecerá aulas especiais dedicadas a crianças e jovens desfavorecidos para inspirá-los a usar a escrita em seu favor e se expressarem de forma criativa.

Logo na entrada da Montblanc Haus, é possível avistar o trabalho da artista parisiense Wendy Andreu feito em lã colorida com tinta e repleta de detalhes surpreendentes que se revelam a cada olhar: palavras, ondas, o formato das montanhas. Para o Studio Marianne Guély, o papel é uma fonte ilimitada de inspiração, usada como material de assinatura para suas criações, uma das quais está suspensa dentro da cúpula da Montblanc Haus.

Além da exposição permanente, a Montblanc Haus recebe os visitantes para desfrutar de exposições temporárias, os Arquivos Montblanc (mediante acordo especial), um café e uma boutique que apresenta produtos exclusivos da Montblanc Haus.

A Montblanc Haus será inaugurada no 16 de maio.

