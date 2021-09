Decoração para cozinhas: 4 opções de modelos de luminárias

Quando olhamos, pela primeira vez, um imóvel vazio entregue por uma construtora até pode bater certa tristeza ao ver os cômodos sem decoração e pouco iluminados.

Sim, pouco iluminados, já que, além da luz que entra pelas janelas, costuma-se deixar somente um ponto de luz elétrica no teto, bem no centro de cada ambiente. É claro que, para podermos desenvolver melhor as tarefas dentro de casa, será preciso mais luminárias.

É aí que entra, justamente, a necessidade de um projeto de decoração acompanhado de um planejamento luminotécnico.

O decorador pontua novas saídas de eletricidade na planta e o engenheiro eletricista, mais tarde, traça a estratégia para adaptar o sistema atual àquilo que o novo design de interiores pede. Assim, teremos espaços de habitação com uma condição ambiental melhor.

Um sistema de iluminação faz toda a diferença sobretudo naquelas zonas mais funcionais da casa. É o caso, por exemplo, das cozinhas. Este é o cômodo que precisa de uma luz mais abundante, focando principalmente as áreas da pia da cozinha e do fogão.

Saiba quais os modelos de luminárias que podem ser acrescentados ao projeto de decoração da sua cozinha.

Luzes embutidas

-

Uma coisa é certa: não podemos quebrar as lajes das casas para mudar o sistema de iluminação dos ambientes, pois isso poria em risco a segurança da estrutura do imóvel.

Por isso mesmo é que, na maioria das vezes, os decoradores indicam a realização de um rebaixo do forro - pelo menos se o pé-direito dos ambientes permitir.

E neste rebaixo são, então, embutidos novos pontos de luminárias, posicionados estrategicamente conforme o plano de decoração. Os plafons são um exemplo de luminária de embutir que é geralmente instalada em cozinhas. Além disso, temos os spots.

Trilhos com spots

-

Agora, e se, por acaso, o pé-direito da sua casa ou o seu orçamento no momento não permite a criação de um rebaixo de gesso? Qual a alternativa? Bem, há duas possibilidades:

Se a cozinha é pequena, um spot com várias hastes de lâmpadas direcionáveis é a opção.

Em segundo lugar, podemos usar uma luminária tipo trilho, que nada mais é do que uma longa haste com vários spots que podem ser posicionados em diferentes distâncias e direcionadas para os pontos desejados.

Luminárias com lâmpadas pendentes

-

Os trilhos são uma forte tendência na decoração de interiores. Mas além dos modelos com spots, também podemos ver hoje à venda nas lojas os trilhos com lâmpadas pendentes. Aliás, também existem luminárias com fios de lâmpadas pendentes - como a Thomas Edison - ou de hastes pendentes assimétricas - como a Sputnik. Estas apresentam um visual bem moderno e que remete ao estilo industrial de decoração.

Mas, afinal, onde usar esse tipo de luminária?

Para cozinhas com ilha ou balcão central de refeições é recomendado uma luz direta, mais suave e espalhada, que possa iluminar o tampo logo abaixo.

Peças assim inevitavelmente viram um chamariz visual e acabam praticamente ditando o “tom” da decoração local. Lembrando que as atrizes principais, nesse caso, são as lâmpadas - e seus lindos filamentos.

Lustres pendentes

-

As lâmpadas pendentes não são a única alternativa para as áreas de bancadas de refeições. Também existem diversos modelos de lustres que podem muito bem fazer parte das decorações de cozinhas.

Os pendentes aramados estão bastante na moda no momento. Também as luminárias tipo “chapéu”, ‘meia-lua”, “meia bola facetada”, “gota”, “cone”, pendente industrial, e globo de vidro.

E não podemos nos esquecer das luminárias em tubo, que recebem lâmpadas de LED especial em seu interior. Muitas destas peças apresentam um acabamento em inox brilhante ou escovado, combinando com torneiras e eletrodomésticos, como geladeira.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.