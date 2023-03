Moda e música unem Ballantine's e Baw Clothing em colaboração

O universo do streetwear se une ao mundo das bebidas com uma colaboração entre Ballantine's, marca de uísque da Pernod Ricard, e Baw Clothing, marca brasileira do grupo de moda Arezzo&Co. A coleção “Bawllantine's” apresenta roupas e acessórios inspirados nas Drum Machines, instrumentos que revolucionaram a cena da música eletrônica e do hip-hop na década de 1980 e que celebra a frase “um drop para quem vive a música do seu jeito”.

Ainda que sejam de segmentos distintos, as marcas se encontram no universo da música. De acordo com Patrícia Cardoso, diretora de marketing da Pernod Ricard Brasil, “Ballantine's é uma marca que possui um forte laço com o território musical, principalmente, por conta do nosso selo internacional True Music, que já impactou diversos artistas nacionais e internacionais. A collab com a Baw reforça ainda mais nossa conexão com a música, agora também com a moda, por meio de peças autênticas que celebram a diversidade cultural”.

A colaboração é a primeira da Baw com uma marca da categoria. "Foi um desafio contar uma narrativa, que unissem marcas de segmentos tão distintos, mas encontramos uma ótima saida olhando para dentro, e chegamos em um caminho onde a conexão de ambas as marcas é encontrada em um de seus próprios pilares: a música. Atingimos um equilíbrio representado em peças com recortes harmônicos e aviamento personalizado; que em alguns produtos se torna o personagem principal. Estamos muito satisfeitos com o resultado como um todo, pois, no final, conseguimos captar de forma clara e direta a essência e DNA de cada marca", diz Lucas Karra, diretor criativo da marca.

Evento de lançamento

O lançamento da collab será no dia 4 de abril, em um evento para convidados na cidade de São Paulo, na Casa das Caldeiras, e conta com uma grade de shows de grandes artistas como, Marcelo D2, Marina Sena, Tasha & Tracie, Afrobapho, Slam das Minas, TPM (Todas Podem Mixar) e muito mais. Para que o público geral também possa ter a oportunidade de participar da experiência e aproveitar os shows da noite, no dia 3 de abril, a Ballantine's distribuirá dez pares de ingressos em seu Instagram oficial para as primeiras dez pessoas que se inscreverem pelo site, que será promovido através dos stories.

