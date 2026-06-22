Grupo Matarazzo inaugura Ogni Giorno, novo restaurante italiano em Moema

O Grupo Matarazzo, holding gastronômica com mais de 30 anos de trajetória na capital paulista e nome por trás de casas consagradas como a pizzaria Primo Basílico, acaba de inaugurar a segunda unidade do restaurante italiano Ogni Giorno, agora em Moema. A primeira operação da marca fica no Real Parque.

O layout do espaço aposta em uma atmosfera rústica e acolhedora, inspirada no visual das vilas da Toscana. O projeto arquitetônico conta com um salão principal, um terraço aberto e um espaço privativo com capacidade para até 20 pessoas, desenhado para eventos corporativos e reuniões intimistas.

O novo Ogni Giorno segue a estratégia de estrutura vertical do Grupo Matarazzo. O cardápio, capitaneado pelo chef Denis Marques, utiliza massas de grano duro e uma carta com cerca de 40 rótulos de vinhos trazidos diretamente pelo Empório Matarazzo, braço de importação da holding. É uma forma de trazer exclusividade de insumos e controle de margem de lucro na operação.

O menu do Orni Giorno

O menu equilibra receitas clássicas da culinária italiana com intervenções autorais do chef. Entre os destaques da cozinha, estão massas e frutos do mar, carnes e clássicos. O Capelini de Camarão à Provençal (R$ 128) é um dos pratos-chefes, com massa fresca artesanal com camarões flambados, aspargos e um toque de limão siciliano. Nas opções de grano duro importadas, o destaque fica para o Rigatoni à Gorgonzola (R$ 97), finalizado com geleia de pimenta e telha de parmesão com nozes.

O menu oferece ainda o Medalhão de Mignon grelhado com queijo taleggio derretido e molho marsala, acompanhado de risoto de uvas assadas em especiarias (R$ 145), além do tradicional Polpetone Gratinado recheado com mussarela de búfala e servido com gnocchi de batata-doce roxa na manteiga (R$ 106).

Para a sobremesa, a operação internalizou a produção da confeitaria, com sobremesas executadas diariamente na casa. A lista de finalizações inclui a Torta de Gianduia (R$ 46), que combina creme de chocolate meio amargo, avelãs tostadas e sorvete de baunilha, a Tartelete de Amora com sorbet de frutas vermelhas (R$ 47), e a tradicional Merengata de Morango e Chocolate (R$ 48), que encerra a refeição mantendo o padrão técnico que consolidou o grupo nas últimas três décadas em São Paulo.

O Ogni Giorno em Moema já está aberto. Fica na Avenida Jurema, 325, e funciona de segunda a sexta, das 12h às 15h e 18h às 23h; sábados, das 12h às 16h e 19h às 23h/ e domingos, das 12h às 17h30. Aceita todos os tickets de refeição.