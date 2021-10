Messi perde treino do PSG; Mbappé fica fora de confronto contra Lille

Lionel Messi perdeu o treino do Paris Saint-Germain devido a um problema muscular nesta quinta-feira, enquanto Kylian Mbappé ficará fora da partida em casa pelo Campeonato Francês contra o campeão Lille, na sexta-feira.

O atacante francês Mbappé também não foi ao treino e o clube informou que ele está com uma infecção ONG (ouvido, nariz e garganta).

"Ele vai retomar o treinamento no início da semana que vem", disse o PSG em sua atualização médica, que não menciona Messi.

O técnico do PSG, Mauricio Pochettino, disse que ainda não decidiu se relacionará Messi para o jogo contra o Lille.

"Esta manhã ele teve um pequeno problema muscular, então por precaução ele treinou individualmente. Vamos avaliá-lo individualmente para ver se ele pode jogar (contra o Lille)", disse ele em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

O PSG também não poderá contar com o influente meia Marco Verratti, que foi afastado por quatro semanas após sofrer uma lesão no músculo do quadril durante o empate em 0 x 0 contra o Olympique de Marseille, no domingo.

O PSG lidera a classificação com 28 pontos em 11 jogos.