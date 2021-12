Mercedes-Benz revela carro projetado com Virgil Abloh

Durante a feira de arte Art Basel em Miami, a Mercedes-Benz apresentou uma das últimas colaborações do designer Virgil Abloh com a montadora. O diretor de arte da Louis Vuitton e fundador da Off-White, que faleceu no dia 28, havia desenvolvido com a marca um cupê de duas portas com a Mercedes-Maybach.

Batizado de Projeto Maybach, o design procurou trazer mais espaço para o carro movido a eletricidade. Com seis metros de comprimento e a parte frontal semelhante a proa de um iate, o resultado é um cupê para dois passageiros.

Preparado para terrenos difíceis, o veículo conta ainda com estrutura anti-capotamento sobre o carro, a fim de proteger os ocupantes.

A sustentabilidade também foi um dos pontos principais do desenvolvimento. Assim, o carro não é apenas movido a bateria, mas também possui células de carregamento solar no capô.

O interior do veículo, com a cor caramelo, tem acabamentos em alumínio destacando as telas. Uma bússola dá um toque analógico ao painel.

Se o cansaço chegar durante a viagem, os assentos podem ser totalmente reclinados para virarem camas e podem ser removidos para fora do veículo.

Os apoios de cabeça, quando desenrolados, se transformam em um cobertor.

Interior do Mercedes-Maybach. Interior do Mercedes-Maybach.

Carreira na moda

Fundador e CEO da marca de roupa urbana Off-White, a empresa tinha entre seus acionistas o grupo de luxo francês LVMH. Diretor artístico da coleção masculina da Louis Vuitton, Abloh é considerado praticamente o pai do streetwear e o designer que mudou o conceito das grifes.

Abloh, 41, cidadão norte-americano que também trabalhava como DJ e artista visual, foi contratado pela LVMH em março de 2018 para criar uma coleção de roupas masculinas para a Louis Vuitton, o maior carro-chefe de receitas da gigante do luxo.

Sua chegada à LVMH marcou o casamento entre a moda urbana e a de luxo, misturando tênis e calças de camuflagem com ternos sob medida e vestidos. Suas influências incluíam grafite, hip hop e cultura do skate.