Melhor vinícola do mundo está na América Latina; conheça

O ranking 50 Best divulgou as 50 melhores as melhores experiências enoturísticas do mundo, com destaque para o Chile, com a vinícola Vik

Hotel Vik: melhor vinícola do mundo, segundo ranking 50 Best (Booking.com/Divulgação)

Júlia Storch
Repórter de Casual

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 14h41.

A gastronomia, a hospitalidade e os vinhos são celebrados pelo ranking 50 Best ao redor do mundo. Ontem, 18, a América Latina foi celebrada com a lista do 51 ao 100 do ranking de 2025, com 10 brasileiros premiados. Hoje, o ranking internacional divulgou as 50 melhores as melhores experiências enoturísticas do mundo, com destaque para o Chile, com a vinícola Vik.

A premiação aconteceu em Margaret River, na Austrália, com mais de 15 destinos distribuídos em seis continentes presentes na lista. O país mais premiado foi a Espanha, com oito vinícolas premiadas, seguida por Argentina, França e Estados Unidos, com sete medalhas cada.

Vik, o vinhedo do Vale de Millahue, no Chile, foi fundado em 2006 pelo casal Alexander e Carrie Vik.  Situada no topo de uma colina com a Cordilheira dos Andes ao fundo, a propriedade abrange uma reserva natural de 4.450 hectares, com 327 hectares dedicados a vinhedos plantados em 12 microclimas distintos.

A vinícola combina viticultura sustentável com elementos arquitetônicos. No ano passado, a vinícola estava em segundo lugar na mesma lista.

O local também oferece experiências imersivas e alta gastronomia, como o restaurante Milla Milla, feito com paredes de vidro, uma grande cave e vistas para o vale. Os hóspedes podem se hospedar em um dos 22 quartos temáticos ou em um dos sete bangalôs privados, além de desfrutar de atividades como trilhas e passeios a cavalo.

“Este reconhecimento representa um orgulho imenso para o Chile e um marco para a nossa vinícola. A Vik nasceu como um projeto jovem e disruptivo, com a convicção de que ciência, criatividade e respeito à natureza poderiam elevar o padrão do vinho chileno no mundo. Ser a primeira vinícola chilena a alcançar o topo do ranking do The World’s 50 Best Vineyards confirma que essa visão era possível. É uma conquista construída por uma equipe excepcional e um estímulo para seguirmos inovando desde o Chile para o mundo”, diz Gastón Williams, CEO da Vik.

A segunda colocação ficou para o Schloss Johannisberg, em Rheingau, Alemanha. Localizado na região de Rheingau, a vinícola é reconhecida como a primeira produtora de Riesling do mundo, com mais de 1.200 anos de tradição. Os visitantes podem fazer visitas guiadas pelos históricos terrenos do palácio, bem como pela impressionante cave subterrânea do século XI, a “Bibliotheca Subterranea”.

Vik: a vinícola também possui propriedades fora do Chile, como Estancia Vik, no Uruguai (Vik Retreats/Divulgação)

As 50 melhores vinícolas do mundo, segundo The 50 Best

  1. Vik, Millahue, Chile
  2. Schloss Johannisberg, Rheingau, Alemanha
  3. Bodegas Ysios, Rioja, Espanha
  4. Bodega Garzón, Maldonado, Uruguai
  5. Château Smith Haut Lafitte, Burdeos, França
  6. Klein Constantia Wine Estate, Cabo Occidental, África do Sul
  7. Creation, Hemel-en-Aarde, África do Sul
  8. Maison Ruinart, Champaña, França
  9. Château D'Yquem, Sauternes, França
  10. Montes, Valle de Colchagua, Chile
  11. Durigutti Family Winemakers, Mendoza, Argentina
  12. Bodegas Salentein, Mendoza, Argentina
  13. Jordan Vineyard & Winery, Valle de Alexander, EUA
  14. Aperture Cellars, Sonoma, EUA
  15. Champagne Bollinger, Champaña, França
  16. Weingut Dr. Loosen, Mosel, Alemanha
  17. El Enemigo, Mendoza, Argentina
  18. Pago De Carraovejas, Ribera del Duero, Espanha
  19. Ceretto, Piamonte, Itália
  20. 98Wines, Yamanashi, Japão
  21. Bodegas Tio Pepe (González Byass), Jerez, Espanha
  22. Perelada, Cataluña, Espanha
  23. Maysara Winery, Valle de Willamette, EUA
  24. Vivanco, Rioja, Espanha
  25. Gramona, Alt Penedés, Espanha
  26. Cloudy Bay Vineyards, Marlborough, Nova Zelândia
  27. Château Pape Clément, Burdeos, França
  28. Gusbourne, Kent, Inglaterra
  29. Riccitelli Wine Company, Mendoza, Argentina
  30. Bodega Colomé, Salta, Argentina
  31. William Chris Vineyards, Texas Hill Country, EUA
  32. Nyetimber, Sussex del Oeste, Inglaterra
  33. Château Héritage, Valle de Bekaa, Líbano
  34. Almaviva, Valle del Maipo, Chile
  35. Brooks Wine, Valle de Willamette, EUA
  36. Kaiken Wines, Mendoza, Argentina
  37. Joseph Phelps Vineyards, Valle de Napa, EUA
  38. Abadía Retuerta, Castilla y León, Espanha
  39. Robert Mondavi Winery, Valle de Napa, EUA
  40. Viu Manent, Valle de Colchagua, Chile
  41. Viña Santa Rita, Maipo, Chile
  42. Casas Del Bosque, Valle de Casablanca, Chile
  43. Château de Berne, Provenza, França
  44. Rippon, Otago Central, Nova Zelândia
  45. Mission Hill Family Estate, Valle de Okanagan, Canadá
  46. Château Mercian Mariko Winery, Prefectura de Nagano, Japão
  47. Henschke, Valle del Edén, Austrália
  48. Marqués De Murrieta Estates & Wines, Rioja, Espanha
  49. Viña Cobos, Mendoza, Argentina
  50. Champagne Taittinger, Champaña, França
