Melhor vinícola do mundo está na América Latina; conheça

A gastronomia, a hospitalidade e os vinhos são celebrados pelo ranking 50 Best ao redor do mundo. Ontem, 18, a América Latina foi celebrada com a lista do 51 ao 100 do ranking de 2025, com 10 brasileiros premiados. Hoje, o ranking internacional divulgou as 50 melhores as melhores experiências enoturísticas do mundo, com destaque para o Chile, com a vinícola Vik.

A premiação aconteceu em Margaret River, na Austrália, com mais de 15 destinos distribuídos em seis continentes presentes na lista. O país mais premiado foi a Espanha, com oito vinícolas premiadas, seguida por Argentina, França e Estados Unidos, com sete medalhas cada.

Vik, o vinhedo do Vale de Millahue, no Chile, foi fundado em 2006 pelo casal Alexander e Carrie Vik. Situada no topo de uma colina com a Cordilheira dos Andes ao fundo, a propriedade abrange uma reserva natural de 4.450 hectares, com 327 hectares dedicados a vinhedos plantados em 12 microclimas distintos.

A vinícola combina viticultura sustentável com elementos arquitetônicos. No ano passado, a vinícola estava em segundo lugar na mesma lista.

O local também oferece experiências imersivas e alta gastronomia, como o restaurante Milla Milla, feito com paredes de vidro, uma grande cave e vistas para o vale. Os hóspedes podem se hospedar em um dos 22 quartos temáticos ou em um dos sete bangalôs privados, além de desfrutar de atividades como trilhas e passeios a cavalo.

“Este reconhecimento representa um orgulho imenso para o Chile e um marco para a nossa vinícola. A Vik nasceu como um projeto jovem e disruptivo, com a convicção de que ciência, criatividade e respeito à natureza poderiam elevar o padrão do vinho chileno no mundo. Ser a primeira vinícola chilena a alcançar o topo do ranking do The World’s 50 Best Vineyards confirma que essa visão era possível. É uma conquista construída por uma equipe excepcional e um estímulo para seguirmos inovando desde o Chile para o mundo”, diz Gastón Williams, CEO da Vik.

A segunda colocação ficou para o Schloss Johannisberg, em Rheingau, Alemanha. Localizado na região de Rheingau, a vinícola é reconhecida como a primeira produtora de Riesling do mundo, com mais de 1.200 anos de tradição. Os visitantes podem fazer visitas guiadas pelos históricos terrenos do palácio, bem como pela impressionante cave subterrânea do século XI, a “Bibliotheca Subterranea”.

Vik: a vinícola também possui propriedades fora do Chile, como Estancia Vik, no Uruguai (Vik Retreats/Divulgação)

As 50 melhores vinícolas do mundo, segundo The 50 Best