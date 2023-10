Marvel aesthetic: como a loja oficial da marca consagra o lifestyle dos super-heróis ao Brasil?

Quem esperava por uma oportunidade para comprar itens oficiais da Marvel no Brasil, acaba de ser contemplado. Na última quarta-feira, 4, a Disney inaugurou a primeira loja oficial da Marvel na América Latina. Localizada em Campinas, a menos de 100 quilômetros da capital paulista, a loja está dentro do Parque D. Pedro Shopping, na entrada das águas, e conta com um espaço de 400 metros quadrados recheado de produtos.

Divulgado com exclusividade à EXAME, a Disney revelou que a Marvel Store by Dream possui mais de 40 mil itens à disposição do público, que variam entre action-figures, brinquedos para crianças, máscaras, jogos e também produtos de estilo, como camisetas, mochilas, itens de decoração para casa, louças, chaveiros, bolsas de academias, copos, garrafas e muitos outros.

De estátuas oficiais para colecionar a copos com canudos dos super-heróis mais famosos, ou mesmo só com o logo da marca, a Marvel Store By Dream quer trazer para os brasileiros um experiência semelhante a dos visitantes dos parques da Disney, nos Estados Unidos: ter acesso aos itens oficias e fazer valer, assim, o famoso "estilo Marvel".

Marvel Store by Dream

Segundo a equipe da Dream Store e Disney Brasil, a escolha de Campinas foi estratégica para posicionar a primeira loja oficial da Marvel na América Latina dentro do maior shopping do continente. Ainda não há previsão de expansão para outras cidades do Brasil.

Mas em Campinas, dentro da loja da Marvel, administrada pela Dream Store, a variedade impressiona. Com um espaço grande, há lugar para escolher especificidades da franquia. Roupas, acessórios e até itens de cozinha são comercializados em diferentes estampas e personagens. É difícil não se sentir compelido a levar algo para casa.

Se seu personagem favorito não for o Thor, mas sim a Wanda, haverá itens da personagem para comprar. Talvez o Homem-Aranha de Tom Holland não te agrade, mas haverá uma variedade de produtos do super-herói que não são remetidas ao ator. E por assim vai.

Os itens de destaque contribuem para espalhar o lifestyle da Marvel: uma camiseta e um boné do Capitão América podem compor um look de academia, com mochila também do personagem, a garrafa com o escudo tão característico do super-herói, um chaveiro com o logo da Marvel e até a carteira. Tudo à disposição — e de forma organizada, para que haja foco.

Preço salgado

O problema é que compor o look dentro da Marvel Store pode ser difícil para o bolso, mesmo para os fãs, capazes de pagar valores altos por uma figura de ação colecionável.

As camisetas estão à venda por cerca de R$ 100, os bonés ficam em torno dos R$ 70, canecas, garrafas e copos variam entre os R$ 60 a R$ 180.

Os colecionáveis, atrações da loja, variam de acordo com o tamanho e o personagem. A linha Legends possui exemplares a partir dos R$ 250, com bonecos menores. Há peças acima dos R$ 1.000, voltada para colecionadores.

'Marvel Aesthetic'

A expansão do universo cinematográfico da Marvel expandiu as barreiras do cinema nos últimos anos. Tamanho o sucesso da franquia que o público desenvolveu uma nova necessidade e a marca, é claro, foi em busca de atendê-los: a criação de um lifestyle baseado na Marvel e em seus super-heróis.

Ir ao cinema para assistir ao filme do Homem de Ferro, a mais nova aventura do Homem-Aranha ou a longa trajetória de Thor e seu irmão, Loki, não bastou. Os fãs queriam a marca estampada nas roupas, em acessórios, em itens de decoração para casa, em busca de um "estilo Marvel de ser".

Inspirações não faltam. Em redes sociais como o Pinterest, o "Marvel Aesthetic", ou seja, uma estética baseada na marca, tem milhares de fotos de como se vestir com itens baseados na marca, ou mesmo licenciados. No TikTok, são publicados diversos vídeos com tutoriais de como seguir esse estilo. É um mercado em constante crescimento.

Neste ritmo ditado por fãs, nasceram as lojas da marca nos Estados Unidos (até antes da aquisição da Disney) que se expandiram dentro e fora dos parques. Fora da América do Norte, alguns países da Europa também ganharam suas lojas oficiais da marca há alguns anos, mas o público latino havia ficado de fora.

Agora, o varejo sai do eixo norte-americano e chega à América Latina, a começar pelo Brasil, um dos países que mais consome os filmes e os produtos licenciados por marcas parceiras.

Resta ver como serão as vendas da Marvel Store por aqui. No dia da abertura, a novidade agradou. O público reclamou do preço, mas saiu da loja com sacolas nas mãos.