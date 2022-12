Viagens, moda e beleza: Pinterest revela tendências para 2023

Com mais de 400 milhões de usuários na rede social Pinterest, que publicam, compartilham e salvam milhões de imagens sobre quase todos os assuntos possíveis, a plataforma consegue prever os temas mais interessantes e quais serão as prováveis tendências para o futuro.

Nos últimos três anos, oito de dez tendências se tornaram realidade graças à eficiência da análise e da metodologia. Com isso, o Pinterest divulgou hoje, dia 7, uma análise do que as pessoas estão procurando na plataforma para identificar as principais tendências que surgirão ou continuarão crescendo em 2023.

Na moda, por exemplo, a extravagância será um ponto forte para 2023, com alta nas buscas por vestidos brilhantes, blusas de renda com mangas longas e camisas masculinas com babados. Já na gastronomia, esqueça itens calóricos, a tendência para o próximo ano serão as algas, para uma rotina com opções saudáveis e práticas para diferentes refeições. Confira:

Beleza

Cafunécare

No ano que vem, quem faz skincare e pratica o autocuidado vai mergulhar de cabeça num novo jeito de se cuidar: o cocurutocare, ou seja, os cuidados com o couro cabeludo. Lideradas pela geração X e pelos boomers, mais pessoas vão buscar ideias para limpar, hidratar e, claro, massagear essa região até então esquecida.

Técnicas de massagem no couro cabeludo +55%

Couro cabeludo limpo +55%

Tratamentos para couro cabeludo seco +70%

Máscara natural para crescimento do cabelo +80%

Limpeza profunda do couro cabeludo +45%

Cabelo meio a meio

Chega de indecisão no salão. Em 2023, mais gente vai escolher não só uma, mas duas (ou mais) cores na hora de pintar o cabelo. E não estamos falando das opções clássicas: entre as tendências estão combinações como azul e preto, rosa e lavanda e, claro, degradês de vários tons.

Tranças azuis e pretas +215%

Cabelo loiro e lavanda +150%

Cabelo rosa e lavanda +345%

Balaiagem nas cores castanho e rosa +280%

Cabelos multicoloridos +135%

Curtindo o curtinho

Tem um acessório de beleza que não pode faltar em 2023: uma boa tesoura. É que as unhas e cabelos compridíssimos que cultivamos nos últimos anos vão dar lugar a versões mais curtas, mas nem por isso menos interessantes. Entre elas estão a francesinha em releitura micro, os curtinhos e as franjinhas. Tudo muito “inho”.

Unha francesinha fina +235%

Cabelo curto repicado +550%

Microfranjas +110%

Unhas stiletto curtas +80%

Penteados com tranças curtas +45%

Comemorações

Festa au-nimada

Da reunião dos au-migos na piscina canina à comemoração de au-niversário, o que não vai faltar em 2023 são ideias de festas para os cachorros — com direito a convite, decoração especial e até lembrancinha para os convidados (os amigos da pracinha, no caso). Fala a verdade: eles já estão abanando o rabo só de pensar.

Faça você mesmo: áreas para cachorros no quintal +490%

Faça você mesmo: piscina para cachorros +85%

Ideias de decoração de festa de aniversário para cachorros +65%

Lembrancinhas de festa para cachorros +135%

Ideias de minipiscinas +830%

Metade da laranja

A cor mais quente tá diferente... Entre a elegância, o humor e a sensualidade, o laranja e seus tons mais sóbrios — como tijolo e terracota — vão ganhar destaque nas festas de casamento de 2023. Prepare-se para ver essa tendência tanto no vestido das madrinhas quanto na decoração das mesas.

Tema de casamento laranja queimado +695%

Vestidos terracota para madrinha de casamento +230%

Arranjos de mesa centrais laranja para casamento +150%

Sari cor de cobre +285%

Vestido de casamento laranja +285%

Anos dourados

A vovó e o vovô planejarão a maior festa que a família já viu. Seja o aniversário de 80 anos ou as bodas de ouro do casal, qualquer ideia é um belo motivo para os boomers e a geração X brindarem mais vezes em 2023, pensando com carinho na decoração e nas receitas.

Ideias para festa de aniversário de 100 anos +50%

Festa de bodas de ouro +370%

Cookies decorados para bodas de ouro +135%

Decorações para aniversário de 80 anos +85%

Bolo de bodas de prata +245%

Entretenimento

A vida é uma rave — Se a vida é uma festa, viver em 2023 pode ser uma rave, por que não? Depois de anos de isolamento social, as pessoas querem dançar como se não houvesse amanhã, seja na pista ou na sala de casa. Principalmente entre os millennials e a geração Z, as buscas também passam por inspirações de moda.

Looks house music +185%

Moda rave Berlim +250%

Aesthetic de festa rave +35%

Estilo techno +60%

Mixer de música +115%

Moda

Babando no babado — Tecidos e detalhes vão entrar no guarda-roupa de todo mundo em 2023, independentemente de como você se identifica — e os looks esvoaçantes vão fazer bonito na rua. Estamos falando do tule, da renda, de transparências e babados, que se revelaram em buscas lideradas pelos millennials e pela geração Z.

Vestido brilhante +365%

Blusa de renda com mangas longas +225%

Mangas de tule +65%

Camisa masculina com babados +95%

Look com calça transparente +70%

Soltando a franja

Tem coisas que passam despercebidas no mundo da moda, mas hoje a gente não vai falar delas. O momento é das franjas, que já dançaram em muitos looks ao longo das décadas e prometem voltar nas produções dos millennials e da geração X. Em 2023 a franja vai entrar em tudo, da jaqueta à camiseta, passando pelo vestido de noiva.

Looks de vestidos com franjas +255%

Jaqueta com franjas +60%

Vestido com franjas e miçangas +75%

Vestido de noiva com franjas +45%

Look com saia preta de franjas +155%

Nostalgia emprestada

As tendências da moda sempre voltam, igualzinho àquela comédia romântica que passa na TV no meio da tarde. E é isso que a geração Z e os millennials querem ver e vestir no ano que vem, de acordo com buscas como “garota dos anos 2000” e “roupas vintage de verão dos anos 1990”.

Garota dos anos 2000 +235%

Looks aesthetic cool girl +140%

Looks com minissaia rosa +145%

Vestido com strass +90%

Roupas vintage de verão dos anos 1990 +150%

Fashionista futurista

Quem já ficou “bem barbiezinha” agora pode ficar “bem ETzinha” ou “bem bladerunnerzinha”. É que em 2023 os millennials e a geração Z vão procurar roupas e acessórios que desafiem a gravidade para compor looks futuristas — ou distópicos, dependendo do estilo de cada pessoa.

Looks distópicos +215%

Looks de vanguarda +225%

Estilo streetwear cibernético +70%

Look de garota gamer +3370%

Óculos futuristas +70%

Serviços financeiros

Só no cofrinho

Quebrar o cofrinho podia até ser engraçado, mas fazia a maior bagunça... Em 2023, os millennials e a geração Z vão procurar maneiras simples e divertidas de juntar dinheiro, criando desafios e gamificando esse processo sem precisar de muito trabalho. Prova disso são buscas como “desafio para guardar dinheiro quinzenal” e “desafio do envelope para guardar dinheiro”.

Desafio para economizar 1.000 +185%

Desafio quinzenal para guardar dinheiro +355%

Desafio do orçamento +135%

Desafio do envelope para guardar dinheiro +155%

Desafio dos 100 envelopes +145%

Alimentos e bebidas

Beba com inspiração — Não basta decorar a taça com aquela rodela de laranja: a geração X quer revolucionar os drinques com detalhes criativos e apresentações diferentes. E essa tendência vai muito além das aparências, porque em 2023 as buscas por coquetéis sem álcool também prometem subir. Ou seja: cada um pode brindar do jeito que quiser.

Bebidas sem álcool sofisticadas +220%

Bar de mocktails +75%

Ideias criativas para decorar coquetéis +225%

Cubos de gelo diferentes +75%

Apresentação criativa para drinque +555%

Algo com alga

Que tal trocar as castanhas por um petisco de nori? Em 2023, as algas vão passar a fazer parte da rotina de quem busca opções saudáveis e práticas para diferentes refeições. Os millennials e as pessoas da geração X também vão pesquisar as “algas verdes” e os “benefícios da água com clorofila”.

Benefícios da água com clorofila +35%

Algas verdes +60%

Receitas de petiscos de algas +245%

Receitas com nori +60%

Bowl de salmão +245%

Flor-de-ló

Essas flores não precisam de água: é só regar com calda de açúcar algumas horas antes de servir. A gente explica: em 2023 a temática floral vai brotar no universo da confeitaria, indo desde o cupcake decorado ao famoso bolo de casamento. Entre as principais buscas feitas por pessoas de todas as idades estão “cupcakes de margaridas” e “bolo floral roxo”.

Cupcakes de margaridas +85%

Cupcakes com flores silvestres +110%

Aesthetic de boticário de ervas +1025%

Bolo floral roxo +85%

Cupcakes verde-sálvia +210%

Hobbies e interesses

Date diferente

O vocabulário da paquera mudou muito nos últimos anos, e agora os cenários também prometem mudar. Se antes o encontro acontecia num bar ou restaurante, agora os envolvidos, principalmente jovens da geração Z, vão pensar em jeitos mais originais de conhecer aquela pessoa especial — e também mais culturais, porque vai ter date no parque, na livraria e até no museu.

Encontro romântico na livraria +195%

Ideias de encontro com piquenique +385%

Ideias criativas para date +120%

Encontro no aquário +235%

Encontro no museu +70%

Papel trocado

Quem nunca tentou fazer um origami e se surpreendeu com o resultado? As artes em papel sempre cativaram pessoas de todas as idades, mas em 2023 elas vão voltar redobradas e renovadas, principalmente pelas mãos dos boomers e da geração Z. Pense em dobraduras, sim, mas também em desenhos, esculturas e até móveis feitos com diferentes técnicas.

Como fazer anéis de papel +1725%

Instruções origami +175%

Móveis em papel machê +60%

Arte quilling +60%

Animal de papel +385%

Decoração

Dando um banho

Banheira é bom, mas quem disse que um banho relaxante num chuveiro decorado e perfumado não pode ser ainda melhor? A ideia dessa tendência é transformar o velho banho de chuveiro num verdadeiro ritual de autocuidado — tudo com soluções simples e toques de decoração.

Aesthetic de rotina do banho +460%

Chuveiros tipo box incríveis +395%

Bomba efervescente de banho +90%

Spa caseiro no banheiro +190%

Ideias para box sem porta +110%

Casa com história

Mais do que conforto ou praticidade, a decoração em 2023 vai se concentrar nas histórias e nas atmosferas que elas são capazes de criar. Nessa busca vale tudo: recriar um quarto antigo tradicional, misturar peças vintage de várias épocas — muitas delas herdadas da família — ou usar móveis antigos salpicados entre peças novas.

Combinação de móveis modernos e antigos +530%

Janelas antigas reaproveitadas +50%

Decoração vintage maximalista +350%

Aesthetic de quarto antigo +325%

Decoração de interiores vintage eclética +850%

De frente com a gente

Espaços como o quarto, o escritório e a lavanderia já ganharam atenção de sobra nos últimos anos. Em 2023, os boomers e a geração X vão decidir que é hora de encarar a decoração de frente e pensar em melhorias para a entrada da casa ou apartamento. Nesse processo, varandas, halls e portas vão mudar de cara.

Ideias de decoração para o hall de entrada +190%

Pórtico da entrada principal +40%

Transformação da porta da frente +85%

Entrada da casa com jardim frontal +35%

Varanda de trailer de viagem +115%

Decorgumelos

Chega de bege. Xô, frases de autoajuda. Cadê aquele mural psicodélico de cogumelo vermelho? No ano que vem, mais gente vai decidir mostrar seu lado excêntrico e artístico na decoração da casa. Principalmente entre os boomers e a geração Z, buscas como “quarto weirdcore” e “papel de parede bizarro” estão crescendo bastante.

Arte fantástica de cogumelos +170%

Decoração vintage de cogumelos +35%

Decoração descolada +695%

Quarto weirdcore +540%

Faça você mesmo: decoração de cogumelo + 77%

Planeta água

As pessoas querem viver de um jeito mais verde, e pra isso tem uma coisa que não pode faltar: a água. Pensando nisso, a geração X e os boomers estão de olho em soluções sustentáveis para poupar e reutilizar esse recurso dentro de casa, de projetos arquitetônicos a coletores de chuva para o quintal.

Arquitetura com aproveitamento de águas pluviais +155%

Paisagismo tolerante à seca +385%

Ideias de barris de coleta de chuva decorativos +100%

Drenagem com corrente de chuva +35%

Paisagismo com pedras para drenagem +70%

Produtos e serviços para pais e mães

Família inclusiva

O mundo mudou, e as mães e pais querem mostrar aos filhos e filhas que ser diferente é lindo. No ano que vem, mais millennials e pessoas da geração Z vão buscar ideias e atividades para educar as crianças sem deixar de lado temas como gênero, identidade e diversidade. Alguns dos destaques são “atividades sobre autoimagem para crianças” e “cartões com pronomes pessoais”.

Cartões com pronomes pessoais +80%

Atividades sobre autoconhecimento para crianças +35%

Arte de autoidentidade +75%

Bandeiras de gênero +285%

Nome unissex +90%

Recém-nascidos

Depois do tão esperado nascimento do bebê, as pessoas estão entrando no Pinterest em busca de carinho e apoio. É aí que entram as amigas e amigos, principalmente millennials, que em 2023 vão buscar ideias criativas pra ajudar as novas famílias nesse momento tão especial. Afinal, não basta dar presente, tem que estar presente.

Cesta pós-parto +135%

Kit básico pós-parto +85%

Refeições pós-parto +70%

Presente pós-parto +140%

Itens pós-parto obrigatórios +40%

Viagem

Entrando nos trilhos

Viajar no vagão vai voltar a ser um sonho no ano que vem. E dá pra entender por quê: as viagens de trem podem ser mais flexíveis, confortáveis e sustentáveis que as outras opções — isso sem falar na paisagem. A geração Z e os millennials são os maquinistas dessa tendência inspiradora, com buscas como “aesthetic de viagem de trem” e “frases sobre viagem de trem”.

Aesthetic de viagem de trem pela Europa +105%

Aesthetic de passeio de trem +205%

Aesthetic de viagem de trem +40%

Frases sobre viagem de trem +285%

Fotografia de estação de trem indiana +175%

Bem-estar

Do divã ao diário — Freud que se prepare (pra dar uma volta). Os millennials e a geração Z vão continuar com a terapia em dia em 2023, mas também querem formas mais lúdicas de cuidar da saúde mental e explorar os próprios sentimentos. “Terapia da escrita” e “musicoterapia” são apenas algumas das ideias que esses públicos estão buscando.

Terapia da escrita +1840%

Atividades de arteterapia expressiva +120%

Musicoterapia +30%

Terapia de escrita de diário +220%

Terapia de diário de arte +3755%

Como os nossos ancestrais

Depois de tanto tempo no computador, chegou a hora de cuidar da postura — mas não do jeito que você imaginava. Em 2023, mais gente vai querer dicas de exercícios simples, como alongamentos e treinos de movimento primal, que nos transformam em animais selvagens, como leopardos e caranguejos.

Como os nossos ancestrais +120%

Alongamentos para mobilidade +140%

Exercícios para postura do pescoço +210%

Exercícios de mobilidade dos joelhos +135%

Exercícios de mobilidade do quadril +100%

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.