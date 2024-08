Próximos passos do X, Orçamento de 2025 e onda de calor: o que você precisa saber hoje

Acabou na noite de quinta-feira, 29, o prazo para que Elon Musk indicasse um representante legal para o X no Brasil. Com isso, Moraes já emitiu a ordem de suspensão à Anatel e o bloqueio pode acontecer a qualquer momento.

Nesta sexta-feira, o governo Lula envia ao Congresso Nacional o projeto de Orçamento de 2025, no qual consta o novo valor do salário mínimo. E após um período de tempo frio, o calor deve voltar e, com ele, mais riscos de incêndios no interior de São Paulo.

Veja mais destaques:

O que acontece com o X agora?

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, indique um representante legal no Brasil no prazo de 24 horas. Musk afirmou que não cumpriria a ordem e enfrentaria o bloqueio. Como o prazo limite das 20h desta quinta-feira, 29, passou, Moraes já emitiu a ordem de suspensão à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), que irá comunicar as empresas de telecomunicação para realizarem o bloqueio, segundo apurou a CNN.

É a Anatel a responsável por iniciar o processo , enviando a ordem judicial para as operadoras de telefonia. Elas teriam que bloquear o acesso ao X na rede que fornecem aos clientes, impedindo que os assinantes acessem o site.

Fontes disseram ontem à EXAME que esse e processo não seria rápido e duraria algumas horas. A Anatel ainda precisaria ser notificada para, então, comunicar as operadoras de internet.

O Orçamento de 2025

O governo Lula envia nesta sexta-feira, 30, ao Congresso Nacional, o projeto de Orçamento de 2025. O texto detalha toda a previsão de receitas e despesas do governo para o ano que vem.

Um dos números que devem ser detalhados é o do salário mínimo. O Ministério da Fazenda pretende aumentar a previsão do salário mínimo de 2025 para R$ 1.509.

Mais incêndios e onda de calor

Novos incêndios devem ocorrer em quase todo o estado de São Paulo nos próximos dias. O alerta foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado nesta quinta-feira, 29. Segundo os meteorologistas da Defesa Civil, com o fim da massa de ar frio, os termômetros sobem, principalmente no interior, com máximas ultrapassando 30ºC.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para vendavais e ventos costeiros em quase todas as regiões do país. Além disso, segundo o Climatempo, uma nova massa de ar quente e seco vai se estabelecer sobre o país a partir da próxima segunda-feira. Por isso, setembro se aproxima com um risco de recorde de incêndios florestais.