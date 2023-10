Campinas terá primeira loja Marvel da América Latina

Quem vai aos parques temáticos da Disney em Orlando, nos Estados Unidos, está acostumado a entras nas lojas e encontrar produtos do universo Marvel. O que antes era possível apenas com uma viagem internacional, agora pode ser feito aqui dentro do Brasil, a cerca de 100 quilômetros da cidade de São Paulo. No dia 4 de outubro, próxima quarta-feira, será inaugurada a primeira loja Marvel da América Latina.

A Marvel Store by Dream ficará na cidade de Campinas, mais especificamente na entrada das águas do Parque D. Pedro Shopping. O espaço, com 400 metros quadrados, oferecerá uma variedade de produtos que celebram os heróis da Marvel. A loja é organizada em 21 seções e tem itens colecionáveis, vestuário, edições de livros e uma seção de loft com opções para ambientes domésticos.

Além disso, os visitantes poderão encontrar easter eggs -- uma mensagem oculta -- relacionados aos personagens: QR Codes espalhados pela loja conduzem a posts em um blog com curiosidades sobre os heróis.

Loja turística

Carlos Ricardo Oliveira, fundador e presidente executivo do grupo Dream, acredita que a Marvel Store em Campinas deve se tornar uma atração turística, para além de uma loja. “Esperamos que o espaço traga não apenas a comunidade de fãs da Marvel, mas também fãs da cultura pop em todo o Brasil”.

A abertura da Marvel Store by Dream faz parte da estratégia de negócio da marca no Brasil, a fim de se estabelecer como referência em estilo de vida. O projeto foi criado entre a The Walt Disney Company Brasil e grupo Dream por um ano e meio, com o objetivo de criar uma experiência de loja imersiva para fãs de todas as idades.