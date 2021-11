Marisa lança marketplace com itens para além do guarda-roupa

Além da moda feminina, a Marisa acaba de anunciar que o e-commerce da marca também será um marketplace. A expectativa é que a plataforma seja responsável por 20% de toda a venda dos canais digitais da Marisa em 2022, com a abertura de novas categorias e funcionalidades.

Fundada há mais de 70 anos e com mais de 30 milhões de clientes, a meta da empresa é se conectar cada vez mais com as consumidoras de forma digital com uma variedade de produtos.

“Somos especialistas em moda feminina e temos o compromisso de fortalecer a autoestima da mulher. Neste contexto estamos primeiramente focando em moda, beleza e moda casa. Já em 2022 temos previsto novas categorias como: eletrônicos, eletrodomésticos, smartphones, casa e decoração, pets, serviços, educação e compras recorrentes. Queremos entregar soluções que vão além do guarda-roupa”, comenta Arnaldo Borim, Gerente de plataformas digitais da Marisa.

Produtos de segmentos como moda praia e beleza de marcas como Mormaii, Beleza Natural, Forever Liss, Kyly, Passarela e Honey Be já estão disponíveis no site da marca. A marca pretende, ainda, expandir para itens de decoração, cuidados pessoais, cursos online, especializações e turismo.

Além dos consumidores habituais, com o marketplace a empresa pretende conquistar novas consumidoras que estejam trafegando nos canais digitais.

No marketplace, as clientes poderão contar ainda com benefícios como pagamento com o Mbank, o cartão Marisa.

Por ora, os itens adquiridos por parceiros poderão ser recebidos apenas em casa. Para 2022, a marca está avaliando a possibilidade de ter alguma ferramenta que permita a retirada dos produtos nas lojas físicas.

“Fizemos um trabalho minucioso de seleção dos sellers prezando por marcas reconhecidas pelo mercado, que oferecem serviços e comercializam produtos de qualidade. Além disso, a prerrogativa é que todas estejam conectadas com o perfil da nossa cliente Marisa para que, dessa forma, a variedade seja o principal atrativo das buscas dentro do nosso portal”, diz Marcelo Pimentel, CEO da Marisa.

Com a entrada de novas categorias como beleza, cuidado pessoal e moda casa, em 2021, e small eletrics, eletroeletrônicos, casa e decoração, pets e serviços, em 2022, projetamos um crescimento na casa de dois dígitos.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.

Seu feedback é muito importante para construir uma EXAME cada vez melhor.