Maior Salão do Automóvel da China mostra que o futuro é elétrico — e marcas locais dominam

Montadoras e startups de todo o mundo revelaram novos modelos e conceitos no maior salão de automóveis da China nesta quinta-feira, 25. O foco foi em veículos elétricos e híbridos e em carros com inteligência artificial.

Nomes como Toyota e Nissan anunciaram laços com grandes empresas de tecnologia chinesas para tentar atender à demanda por veículos cada vez mais conectados e autônomos.

Em 2023, carros elétricos representaram cerca de um quarto das vendas de automóveis na China. Em segundo lugar, ficaram os híbridos.

'Nenhuma outra região do mundo tem uma transformação da indústria automotiva de ritmo tão veloz quanto na China', declarou o CEO da Volkswagen, Oliver Blume, na quarta-feira para a Associated Press.

Em janeiro, Elon Musk, bilionário sul-africano e proprietário da Tesla, disse que as montadoras chinesas do setor são as 'empresas automobilísticas mais competitivas do mundo',

A maior montadora de elétricos da China, a BYD, apresentou na exposição dois carros que funcionam à base de eletricidade ou ainda como híbridos.

A empresa está construindo uma fábrica no Brasil onde antes ficava uma planta da Ford. A companhia representou 41% das vendas de elétricos no país nos primeiros três meses do ano.

A GWM, outra gigante montadora chinesa que também está presente no Brasil, apresentou diversas novas tecnologias, como carros híbridos com motor que combina um elétrico outro movido a hidrogênio. Nos planos da empresa, em 2025 começarão testes para avaliar a implementação em larga escala em território brasileiro.

Assim, os carros elétricos e híbridos se expandem pela Ásia e pelo mundo, conquistando novos mercados e consumidores por todo o planeta. No Brasil, a situação não é diferente, à medida que montadoras de automóveis elétricos lançam carros mais sustentáveis que servem de alternativa a modelos mais tradicionais.

Com informações da AP.