Produtos feitos sob trabalho forçado terão as portas fechadas na UE

Cacau Show investirá R$ 1 bilhão para a produção de cacau no Brasil, diz CEO

Alta do preço do cacau no mundo afeta indústria de chocolates e Cacau Show prevê 7.000 hectares próprios no Brasil nos próximos anos; em entrevista à Exame, Alexandre Costa detalha planos de diversificação dos negócios, da fazenda à compra do Playcenter