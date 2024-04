BYD lança três novos carros para competir com Tesla e Jeep

A empresa chinesa de carros elétricos BYD está expandindo seus negócios com o objetivo de competir com outras montadoras. Nesta terça-feira, 16, a companhia anunciou três novos carros da sua marca Fang Cheng Bao, sendo duas SUVs e um esportivo.

Mais detalhes sobre os veículos serão divulgados em uma exposição em Pequim na semana que vem. Os preços dos carros ainda não foram anunciados.

A marca Fang Cheng Bao foi lançada no inverno passado. Seu primeiro veículo foi o Leopard 5, uma SUV híbrida que custa aproximadamente 41 mil dólares. De acordo com a empresa, quase 20 mil unidades do carro já foram entregues.

A maioria dos veículos da BYD está entre os mais vendidos carros elétricos e híbridos da China.

"Nos últimos 20 anos, a nossa inovação tecnológica contínua e disrupção estabeleceram diversos benchmarks para a indústria", afirmou o porta-voz Lian Yubo durante o evento de lançamento na terça-feira, de acordo com tradução realizada pela CNBC.

A ideia da BYD é competir com nomes como Tesla e Jeep.

Segundo informações do Wall Street Journal, a empresa chinesa está considerando expandir suas fábricas para o México, em um movimento que pode aumentar os investimentos e a influência da China na América Latina.

Ainda neste ano, deve ser lançada no Brasil a primeira picape híbrida da BYD, pensada, em âmbito nacional, para concorrer com a Toyota Hilux.

Com informações da CNBC.