A tecnologia por trás do tênis que promete mudar o mercado de corrida

Quando Hellen Obiri alinhar na maratona olímpica de Paris, ela não estará apenas competindo por uma medalha, mas também apresentando ao mundo um calçado revolucionário. Criado pela marca suíça On, o Cloudboom Strike LS é um tênis que elimina cadarços e utiliza um material sintético futurista, prometendo mudar a forma como pensamos sobre calçados de corrida. A reportagem é do The New York Times.

A inovação por trás do Cloudboom Strike LS envolve um único fio sintético moldado por um braço robótico, fundido a uma sola de borracha e fibra de carbono. Com menos componentes e um design focado na eficiência, a On espera que este tênis estabeleça um novo padrão na indústria, tanto em termos de desempenho quanto de sustentabilidade.

Inicialmente cética, Obiri aceitou testar os tênis em treinos e posteriormente na Maratona de Boston em abril, onde conquistou a vitória. A partir de então, ela adotou o modelo para suas competições.

Tecnologia no calçado

O Cloudboom Strike LS é fabricado a partir de um monofilamento sintético contínuo e semitransparente, extrudado por um braço robótico, projetado para se moldar perfeitamente aos pés de Obiri. A sola é composta por borracha e fibra de carbono, resultando em um tênis leve de 170 gramas. A On afirma que o impacto ambiental deste modelo é 75% menor que o de um tênis tradicional.

A On espera que o Cloudboom Strike LS provoque uma revolução no mercado de tênis, similar ao impacto que a Tesla teve na indústria automotiva. O objetivo é alterar não apenas os conceitos de design, mas também o modelo de negócios tradicional do setor.

Revolução no design de tênis

O mercado de tênis de corrida é periodicamente reinventado por inovações tecnológicas. Casos emblemáticos incluem o Nike Air Tech em 1979, o Air Force 1 em 1982, o Adidas Yeezy em 2015 e o Nike Vaporfly em 2017. Em 2020, a On vislumbrou a possibilidade de revolucionar o mercado novamente ao ver uma apresentação na Feira de Design de Milão, onde um estudante demonstrou um tênis feito com uma pistola de cola quente.

Diferente dos tênis tradicionais, o Cloudboom Strike LS é composto por apenas sete componentes e produzido com princípios de design paramétrico e engenharia computacional. A cor é aplicada por jato de tinta, e a produção ocorre em células localizadas em Zurique e outros mercados, reduzindo resíduos e o tempo de entrega.

A produção do Cloudboom Strike LS exigiu a criação de novas máquinas, representando um grande investimento financeiro e filosófico. Embora a On confie na velocidade e leveza do tênis, a aceitação pelo público ainda é incerta. A estreia global ocorrerá nas Olimpíadas de Paris, com vendas limitadas inicialmente e distribuição mais ampla prevista para o outono, coincidindo com a Maratona de Nova York. Com um preço de US$ 330 (R$ 1.792), o Cloudboom Strike LS está posicionado na faixa superior do mercado de tênis de corrida.

Além de Hellen Obiri, a On planeja expandir essa tecnologia para tênis voltados para outros esportes, como o tênis, com a participação do investidor e designer Roger Federer. O futuro promete novas evoluções baseadas nesta inovação inicial.