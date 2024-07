Ícone atemporal, Melissa desembarca em Paris com experiência sensorial

O design aranhado e o aroma de tutti-frutti são símbolos das sandálias da Melissa desde o seu lançamento, há mais de quatro décadas. A novidade agora é que a best-seller da marca, a Melissa Possession, que marcou a geração dos anos 1990, foi escolhida como inspiração para a experiência imersiva da marca em Paris.

Aproveitando o fluxo de pessoas e a energia vibrante da cidade, que atualmente sedia um dos maiores eventos esportivos do ano, a segunda parada do projeto Melissa Frizzante (a primeira foi em Milão, na Itália) promete refletir a essência da marca em um ambiente criado para explorar os cinco sentidos. A experiência acontece no efervescente bairro de Marais, na Rue du Pont Aux Choux, até o dia 22 de agosto.

O que esperar de Melissa Frizzante

O espaço irá convidar os visitantes a mergulhar no universo Melissa, com uma instalação com bolhas gigantes e distribuição de sodas italianas, desenvolvidas especialmente para a marca.

“A Melissa está sempre inovando e criando tendências, e no cenário atual os consumidores estão procurando por novas experiências no momento de compra", explica a gerente-geral da Melissa, Raquel Scherer.

As três opções de sodas – Don’t Worry Be Berry (mix de blueberry e cranberry), Jelly Spritz (uma combinação de cereja e limonada) e Watermelon Haze (uma mistura de melancia, hortelã e limão) – incorporam a essência da Melissa por meio das cores, aromas e sabores, criando uma experiência multissensorial para o público.

“Neste momento, investimos em criar experiências multissensoriais que conectam emocionalmente com o público, indo além do produto e oferecendo uma imersão no universo da marca, trazendo o seu característico cheiro de tutti-frutti para os drinques exclusivos desenvolvidos especialmente para esta ativação com base na seguinte questão: Se a Melissa tivesse um sabor, qual seria?”

Além disso, apenas durante o período da ativação, haverá uma edição limitada de sandálias em três novos tons de rosa que se conectam com a decoração e as bebidas. Criada em 1979 no Rio Grande do Sul, o modelo que nasceu inspirado na moda dos pescadores da Riviera Francesa carrega o DNA da marca desde então.

A expectativa, segundo Scherer, é replicar e ampliar o sucesso de sua participação na Fuorisalone em Milão. A marca tem uma longa trajetória na Design Week de Milão, onde participou em quatro edições do evento Fuorisalone. Este ano, a ação foi realizada em Brera, um dos bairros mais vibrantes da temporada.

A iniciativa Melissa Frizzante também marcou presença em outros locais ao redor do mundo, incluindo Tailândia e a Galeria Lafayette em Paris, e segue com uma última parada ainda não anunciada ao público.