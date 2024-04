Para competir com Tesla, Huawei cria negócio de software para carros autonomos

A Huawei anunciou nesta quarta-feira, 24, a criação da Qiankun, uma nova marca de software destinada à direção inteligente, durante um evento que antecede o Salão do Automóvel de Pequim.

O nome simboliza a união do céu com as montanhas Kunlun, refletindo a amplitude e a força da nova aposta da empresa no setor automotivo elétrico.

Jin Yuzhi, CEO da unidade de Soluções Automotivas Inteligentes da Huawei, explicou que a Qiankun oferecerá sistemas de condução autônoma, abrangendo desde o chassi do veículo até sistemas de áudio e assentos do motorista.

Segundo Jin, espera-se que, até o final de 2024, mais de 500 mil veículos estejam nas estradas equipados com o sistema de direção autônoma da Huawei.

O executivo também projetou que, dentro de um ano, mais de dez modelos de carros com o sistema Qiankun da Huawei chegarão ao mercado.

A Huawei, sediada em Shenzhen, estabeleceu sua unidade de carros inteligentes em 2019, visando se posicionar como um fornecedor chave de software e componentes na era dos veículos elétricos inteligentes, à semelhança da Bosch alemã.

Em novembro, a empresa anunciou que sua unidade seria transformada em uma nova companhia, que herdaría as principais tecnologias e recursos da Huawei e receberia investimentos de parceiros como a montadora Changan Auto.

A empresa também revelou sete modelos de veículos elétricos desenvolvidos em parceria com montadoras chinesas, todos com boas vendas, de acordo com Jin.

Os modelos incluem três sob a marca Aito, em parceria com a Seres, o sedã Luxeed S7, co-desenvolvido com a Chery, dois modelos com a Avatr, apoiada pela Changan Auto, e um com o grupo BAIC, dono da marca Arcfox. Na terça-feira, a Huawei apresentou também o sedã S9, primeiro modelo sob a nova marca premium Stelato, lançada em parceria com a BAIC.

A diversificação da Huawei para o mercado de veículos elétricos ocorre em um momento de intensa competição e guerra de preços no maior mercado automotivo do mundo, que enfrenta uma desaceleração nas vendas e preocupações crescentes com a sobreprodução, com mais de 40 marcas disputando a atenção dos consumidores.

No início deste mês, a Aito, apoiada pela Huawei, ofereceu descontos de até 20.000 yuans (aproximadamente US$ 2.760) em seus novos SUVs M7 até o final de abril.