Maior feira de vinhos da América Latina confirma evento presencial

A ProWine São Paulo, maior feira de vinhos da América Latina, confirmou que a edição 2021 do evento será presencial e acontecerá entre os dias 5 e 7 de outubro.

Organizado pela Emme Brasil, o evento será a primeira grande feira de negócios do setor dos vinhos a ser realizada de forma presencial desde o início da pandemia. Serão expostas mais de 350 marcas de 15 países todo. “A ProWine São Paulo, cujo ambiente é propício para a geração de negócios e compartilhamento de conhecimento profissional, contará este ano com a presença de grandes marcas que apontarão novos caminhos e oportunidades ao setor”, diz Rico Azeredo, organizador da Prowine SP.

Uma das expositoras será a marca argentina Cantu, que apresentará novidades como os Rosés da Ventisquero (Ventisquero Clasico e Tantehue) e a linha Susana Signature, vinhos de autoria da própria enóloga fundadora da Cantu. Já a Monvin, canal B2B da importadora de vinhos PNR Group, do empresário francês Philippe de Nicolay Rothschild, representante no Brasil de uma das mais tradicionais famílias produtoras de vinhos no mundo, retoma sua presença em eventos presenciais com rótulos selecionados por Nicolay.

A brasileira Amitié lançará um projeto inédito com vinhos elaborados nas quatro estações do ano e em quatro estados do País. Os vinhos Colheitas são produzidos a partir de quatro tipos de viticultura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco e Minas Gerais.

Alguns dos expositores confirmados para a edição de 2021 da ProWine São Paulo são: Associação Empresarial de Portugal, Amitié Espumantes, Ansic, Ayra Wines, Benmax, Boccati, Bodega Castilla, Bodegas Toso, Cachaça Siqueira, CD Wines, Casa Scalecci, Casa Valduga, Cantu importadora, Cordón del Plata, CR Diagnósticos, CVR Vinhos Verdes, CVR Vinhos Tejo, Dankah, Draco Gin, EBV, Evino, Fecovita, Freixenet, Frigostrella, Grupo Faustino, HC/Figueirinha, Interface BR, Ishtar Wine Brasil, JC Teste e Medição, La Pastina, Manz Wine, Maximo Boschi, Montedicts, Monvin, Mosquita Muerta, Mosto Flor, Netter, Pizzato, Prodeca, Raf-Ojakh, Rangel Logistics, RAR, Real Wines, Rhizom, SEBRAE-RS, Upper Trade (Blanic), Vivant Wines, VCT Brasil, Vicente Faria Vinhos, Vignobles Austruy, Vinhos de Altitude, Vini Portugal, Vinícola Davo, Vinícola Decordi, Vinoterra, Vistamontes, Vive le Vin, Viver Gourmet, VM Vinhos, World Wine.

Serviço:

05 a 07 de outubro de 2021

13h as 20h

Endereço: TRANSAMERICA EXPO CENTER

Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro, São Paulo.