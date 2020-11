Maior diamante rosa da Rússia é vendido: descubra o valor da joia

O maior e mais raro diamante rosa já encontrado em uma mina da Rússia foi leiloado na quarta-feira 11 em Genebra, na Suíça. Com 14,8 quilates, a pedra tem aproximadamente o tamanho de uma bolinha de gude, mas é oval e tem cores super específicas: uma mistura de rosa, púrpura e roxo.

Para levar a pedra para casa, o comprador, que por questões de segurança não quis se identificar, desembolsou nada menos do que 26,6 milhões de dólares (cerca de 143 milhões de reais na cotação atual da moeda).

Quem levou a peça a leilão foi a joalheria Sotheby’s, que antes de vender a joia, estimava um valor mínimo de 23 milhões de dólares e um máximo de 38 milhões de dólares.

Joias: os diamantes rosas são ainda mais raros que os brancos.

Batizado de “The Spirit of the Rose” em homenagem à famosa criação “Le Spectre de la Rose”, do Balé Russo, o diamante russo é o maior do tipo já leiloado: ele foi extraído de uma pedra maior, de 27,8 quilates.

Muito raros, 5 dos dez diamantes mais caros já leiloados na história são rosas. “Apenas 1% de todos os diamantes rosa tem mais que 10 quilates e apenas 4% de todos os diamantes rosa são classificados como ‘vívido extravagante’ e exibem uma cor rica e viva”, disse Gary Schuler, presidente mundial da divisão de joias da Sotheby’s.

O recorde absoluto é detido pelo CTF Star Pink, que foi vendido por 71,2 milhões de dólares em 2017, em Hong Kong.

A pedra russa que foi vendida ontem foi descoberta na República de Sakha (Yakutia), no nordeste da Sibéria, em 2017. O diamante leiloado fazia parte de um conjunto de três pedras de propriedade da mineradora russa Alrosa. Todas as joias têm nomes de balés russos.