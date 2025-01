LVMH Watch Week: o ano da Serpenti para a Bvlgari

NOVA YORK. Com mais de sete décadas de história, a serpente é um dos símbolos máximos da Bvlgari. E 2025 é marcado pelo Ano da Serpente no calendário chinês. Com isso, a maison de origem italiana prepara o cenário para uma transformação definitiva em sua conhecida linha Serpenti.

A linha Serpenti já havia ganhado uma série de celebrações em 2023, quando completou 75 anos, com novas campanhas e festas ao redor do mundo. Agora, a coleção ganhou um novo movimento automático, uma evolução natural para uma grife que vem se destacando em fazer calibres sofisticados.

“Serpenti é mais do que um ícone, é uma assinatura”, diz Fabrizio Buonamassa Stigliani, diretor executivo de design de relógios da Bvlgari. Inspirada inicialmente pelas joias romanas usadas por Cleópatra, a Serpenti espelha a essência transformadora da feminilidade, segundo a marca.[/grifar]

Na LVMH Watch Week, que acontece entre os dias 21 e 24 de janeiro em Nova York, foram apresentadas novidades para o Serpenti Seduttori e para o Serpenti Tubogas. Neste ano, o Serpenti Seduttori, com sua pulseira de encaixe anatômico e design de escamas hexagonais que envolve o pulso de maneira natural, ganhou sete versões com variações na caixa e bisel.

Já a versão de 2025 para o Tubogas possui caixa curva em ouro rose de 35 milímetros e bezel cravejado com 40 diamantes redondos em lapidação brilhante (0,4 quilates). Além de coroa de ouro rosé cravejada com uma rubelita rosa em lapidação cabochão, mostrador opalino branco com motivo de raios de sol guilhoché, ponteiros e índices banhados a ouro rose. Há duas opções de pulseiras de ouro rosé, com uma ou duas voltas.

A serpente na história da Bvlgari

“As criações emblemáticas da Serpenti transmitem empoderamento. Expandiram os limites da joalheria, refletindo o espírito de mulheres confiantes e entrando no mundo da arte por meio de colaborações criativas empolgantes. Foi e é o ícone definitivo da Bvlgari de metamorfose sem fim”, diz Jean-Christophe Babin, CEO da Bvlgari.

Apresentado pela primeira vez como um relógio mecânico, o Serpenti foi originalmente equipado com alguns dos melhores movimentos de sua época. Hoje, a Bvlgari se reconecta com essa herança por meio do movimento Lady Solotempo, desenvolvido e produzido internamente em sua manufatura em Le Sentier. Este novo calibre se une a outros modelos como o Tourbillon em 2020 e o Piccolissimo em 2022.

Em 2025, o Ano da Serpente, o Lady Solotempo BVS100 ganha o termo "automático" no mostrador. Os detalhes em diamante no bezel ressaltam esse feito técnico.

Os novos modelos de 2025

Serpenti Seduttori Automatic. Corda automática, movimento de manufatura própria BVS100 Lady Solotempo. Massa oscilante decorada com logo Bvlgari e padrões de escamas de serpente. Funções: Horas, Minutos, Segundos. Reserva de marcha: 50 horas.

Disponíveis nas segintes versões:

Serpenti Seduttori Automatic 103898. Caixa e bezel em ouro amarelo de 34 mm cravejados com 36 diamantes redondos de lapidação brilhante (0,6 quilates). Coroa de ouro amarelo cravejada com rubelita rosa em lapidação cabochão. Mostrador opalino branco com ponteiros e índices banhados a ouro amarelo. Pulseira flexível de ouro amarelo com fivela dobrável.

Serpenti Seduttori Automatic 103899. Caixa em ouro rosa de 34 mm e bezel cravejado com 36 diamantes redondos em lapidação brilhante (0,6 quilates). Coroa de ouro rose cravejada com rubelita rosa em lapidação cabochão. Caixa traseira transparente. Mostrador opalino branco com ponteiros e índices banhados a ouro rose. Pulseira flexível de ouro rose com fivela dobrável.

Serpenti Seduttori Automatic 104058. Caixa em aço inoxidável de 34 mm com bezel de ouro rose cravejado com 36 diamantes redondos em lapidação brilhante (0,6 ct). Coroa de ouro rose cravejada com uma rubelita rosa em lapidação cabochão. Caixa traseira transparente. Mostrador opalino branco com ponteiros e índices banhados a ouro rose. Pulseira flexível de aço e ouro rose com fivela dobrável.

Serpenti Seduttori Automatic 104060 / 104062. Caixa em aço inoxidável de 34 mm e bezel cravejado com 36 diamantes redondos em lapidação brilhante (0,6 quilates). Coroa de aço inoxidável cravejada com rubelita rosa em lapidação cabochão. Caixa traseira transparente. Mostrador opalino branco ou laqueado preto com ponteiros e índices de aço. Pulseira flexível de aço com fivela dobrável.

Serpenti Seduttori Automatic 103992. Caixa e bezel em ouro amarelo de 34 mm cravejados com 273 diamantes redondos em lapidação brilhante (2,4 quilates). Coroa de ouro amarelo cravejada com rubelita rosa em lapidação cabochão. Caixa traseira transparente. Mostrador revestido em pavê de diamantes em lapidação brilhante com 336 diamantes (1 quilates). Ponteiros e índices banhados a ouro amarelo. Pulseira flexível de ouro amarelo com fivela dobrável cravejada com 266 diamantes em lapidação brilhante (5,3 quilates).

Serpenti Seduttori Automatic 103990. Caixa e bezel em ouro branco de 34 mm cravejados com 273 diamantes redondos em lapidação brilhante (2,4 quilates). Coroa de ouro branco cravejada com uma safira em lapidação cabochão. Caixa traseira transparente. Mostrador revestido em pavê de diamantes de lapidação brilhante com 336 diamantes (1 quilates). Ponteiros e índices azuis. Pulseira flexível de ouro branco com fivela dobrável cravejada com 266 diamantes de lapidação brilhante (5,3 quilates).

Bulgari Serpenti Tubogas. Movimento: Corda automática, movimento de manufatura própria BVS100 Lady Solotempo. Massa oscilante decorada com logo Bvlgari e padrões de escamas de serpente. Funções: Horas, minutos, segundos. Reserva de marcha: 50 horas.

Bulgari Serpenti Tubogas 103903 / 103905. Caixa curva em ouro rose de 35 mm e bezel cravejado com 40 diamantes redondos em lapidação brilhante (0,4 quilates). Coroa de ouro rose cravejada com uma rubelita rosa em lapidação cabochão. Caixa traseira transparente. Resistente à água: 30 m. Mostrador opalino branco com motivo de raios de sol guilhoché. Ponteiros e índices banhados a ouro rose. Pulseira de ouro rosé uma ou duas voltas. Tamanho: 135 mm.