Aeterna: a coleção de joias que celebra os 140 anos da Bvlgari

Roma sempre foi uma fonte de inspiração para a Bvlgari. Em comemoração aos 140 anos da marca italiana, a joalheria apresenta a coleção “Aeterna”, que presta homenagem à sua capacidade de se reinventar, interpretando sucessivamente o espírito de cada época.

Através de uma proposta requintada, que se estende além dos limites do artesanato impecável e das pedras preciosas extraordinárias, a coleção é uma união singular de passado, presente e futuro, apresentando uma obra-prima sem precedentes, como o colar Serpenti Aeterna, que reflete a habilidade da Bvlgari de dominar o conhecimento sobre as joias mais preciosas da natureza.

“Estou extremamente orgulhoso das minhas equipes criativas lideradas por Lucia Silvestri e Fabrizio Buonamassa Stigliani, juntamente com nossos mestres artesãos, por terem desenvolvido a coleção de Alta Joalheria mais extraordinária de todos os tempos, não apenas nos incomparáveis 140 anos de história da Bvlgari, mas provavelmente no século XXI. O colar Serpenti Aeterna representa o auge da excelência. Combina os diamantes mais extraordinários recentemente trabalhados com a serpente, o símbolo de joias e relógios mais desejado das últimas décadas - trazido por Cleópatra à Roma em 46 a.C. e renascido em 1948 graças à visionária família Bulgari com seus relógios-joia ocultos.” afirma Jean-Christophe Babin, CEO do Grupo Bulgari.

A nova coleção apresenta uma riqueza inédita, enraizada em um legado profundo e projetada ao futuro com uma estética contemporânea e atemporal, e consequentemente, eterna. Composta por mais de 500 obras-primas, incluindo Alta Joalheria e Alta Relojoaria, bolsas e fragrâncias sofisticadas de luxo, Aeterna sintetiza a arte magistral da joalheria romana.

Criações que, através da união da criatividade sem limites e do artesanato de alta qualidade, celebram pedras preciosas notáveis. Forjadas pela Mãe Terra ao longo de milênios, as próprias gemas são fragmentos valiosos da eternidade, evidências do passado e premissas para o futuro.

Bvlgari: coleção “Aeterna” presta homenagem à capacidade da marca de se reinventar, interpretando sucessivamente o espírito de cada época. (Divulgação/Divulgação)

Esta notável coleção acaba de ser revelada em Roma, nas Termas de Diocleciano - um dos complexos arquitetônicos antigos mais extraordinários do mundo. Este precioso tesouro escondido secretamente recebeu, pela primeira vez, um grande evento privado graças à colaboração entre o Ministério da Cultura italiano e a Fondazione Bvlgari; uma parceria estabelecida ao longo de décadas por múltiplas e contínuas restaurações filantrópicas realizadas em conjunto com o Estado da Itália e as autoridades de Roma.

Em meio a esta homenagem ao 140º aniversário da Bvlgari, Paolo Bulgari, Presidente do Grupo Bvlgari, reflete sobre a jornada emocionante que caracterizou a Maison nesta incrível jornada de experimentação e ousadia.

“Como Presidente do Conselho e especialista apaixonado por joias extraordinárias, estou muito orgulhoso e feliz em ver que 140 anos depois de meu avô ter criado sua pequena oficina, a Bvlgari hoje brilha em todo o planeta e cria as mais desejáveis obras-primas de Alta Joalheria e Alta Relojoaria dos tempos atuais”, diz.

Criatividade, inovação, engenhosidade, habilidade e paixão. A Bulgari comemora seu 140º aniversário com uma coleção de Alta Joalheria de tirar o fôlego, imersa no senso de pioneirismo e audácia que sempre distinguiram a joalheria romana. Conectando passado, presente e futuro, a Bulgari celebra a singularidade das pedras preciosas desenvolvendo criações incomparáveis, tendo consciência de que as joias são um universo ao nosso alcance –fragmentos de uma magia primordial emitindo luz própria. Registros da eternidade.