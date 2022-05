Luana Piovani se pronuncia em caso de Johnny Depp e Amber Heard

Enquanto se arrumava para um trabalho no Algarve, em Portugal, na manhã desta segunda-feira, Luana Piovani aproveitou o tempo para entrar no debate Johnny Depp x Amber Heard. A atriz não tomou nenhum dos lados e divagou sobre o desfecho do caso, que já está nas mãos dos jurados.

VEJA TAMBÉM

"Que coisa triste, que coisa que me deprime. Tanto ver os depoimentos das testemunhas dela, quanto das testemunhas dele. É triste ver o que pode virar um amor. Como os seres humanos conseguem ir tão baixo. A gente ama uma pessoa e de repente olha depois o que vira… Olha, eu fico com uma pena dela, uma pena dele", disse a atriz.

"Eu estava aqui pensando: esse juíz (no caso, a juíza do tribunal do Condado de Fairfax, na Virgínia) está em maus lençóis. A sensação que me dá é que era uma relação completamente doente e abusiva de ambas as partes. Não acho de jeito nenhum que ele seja santo, senão não estava ali falando que tomou botada, que quebrou o nariz...Mas também não acho que que ela seja santa, não. Senão não tinham todas aquelas gravações da voz dela falando que diz que bateu, mas não está doendo, enfim...", resume Luana.

"Eu fiquei pensando: será que o juíz podenão dar ganho para nenhum dos dois? (O caso, no entanto, já está nas mãos dos jurados, que vão decidir se Heard difamou Depp e vice-versa) Eu acho que vocês dois precisam de psiquiatra. Eu fiquei pensando: será que o juíz podenão dar ganho para nenhum dos dois? Eu acho que vocês dois precisam de psiquiatra. Eu acho que vocês dois são abusivos, acho que vocês dois arruinaram vossas vidas e fica R$ 20 milhões para cada um e ambos doando para uma instituição de caridade. Será que o juíz pode fazer isso?", disse

"Não acho que nenhum dos dois seja exatamente o culpado. Eles foram deixando a relação crescer dentro desse lugar completamente agressivo, instável e cruel. Fiquei pensando para ela, que cagada, ela é nova, vai sempre ser essa pessoa que fez o julgamento. Vale a pena a gente pensar na relação que a gente tem, né? A gente não pode ir para esse lugar tão ruim, tão baixo. A gente tem que estar com alguém por que soma", completou Luana, que teve uma relação abusiva com o ator Dado Dolabella, da qual já falou amplamente no passado.

O estágio do caso

Depois de seis semanas ouvindo testemunhas e argumentos dos advogados, os sete jurados do caso Depp x Heard já tem material para chegar a um veredito em comum acordo no caso Depp x Heard. Eles precisam decidir se houve difamação de alguma das partes. O tribunal prevê a volta das atividades na próxima terça-feira

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.