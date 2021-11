Louis Vuitton fará desfile de homenagem a Virgil Abloh em Miami

A Louis Vuitton apresentará a coleção mais recente concebida por Virgil Abloh em uma passarela na cidade norte-americana de Miami na terça-feira, transformando o evento planejado em uma homenagem ao estilista falecido subitamente no domingo.

"Lembrando com amor de Virgil Abloh, a Louis Vuitton presta homenagem à vida e ao legado de um gênio criativo com uma apresentação de sua coleção Primavera-Verão 2022", anunciou a marca pertencente à LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH.PA) em uma publicação no Instagram, com uma prévia em vídeo que mostra uma garota partindo em uma viagem de bicicleta que termina em uma praia ladeada por palmeiras.

Abloh, de 41 anos, morreu no domingo. Ele tinha uma forma rara de câncer, o que surpreendeu o setor da moda, incluindo aqueles que trabalhavam com ele.

"Na noite de sábado, @virgilabloh e eu escrevemos nossas últimas palavras para seu desfile da @louisvuitton em Miami", disse Anders Christian Madsen, crítico de moda da revista British Vogue.

Abloh, filho de imigrantes de Gana nascido nos Estados Unidos, estudou arquitetura antes de se tornar o estilista negro de maior destaque do mundo da moda, simbolizando a chegada de uma moda de rua ao reino do luxo ao assumir a direção de criação de peças masculinas da Louis Vuitton em 2018.

"Tudo que faço é para a versão de 17 anos de mim mesmo", dizia ele com frequência, segundo citações e tal como repetido em uma postagem de Instagram que anunciou seu falecimento em sua conta.