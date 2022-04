Livro de Will Smith volta à lista de mais vendidos após tapa em Chris Rock

A autobiografia do ator Will Smith voltou a constar na lista de best-sellers nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. A procura pela obra aumentou após o artista ter dado um tapa no rosto de Chris Rock, durante o Oscar 2022.

Intitulado "Will", o livro de memórias aparece na lista das 150 obras mais vendidas nos Estados Unidos, elaborada pelo jornal USA Today. No momento, a biografia ocupa a posição de número 73.

Esta é a terceira melhor semana em vendas do livro desde seu lançamento, em novembro do ano passado. A obra estreou em terceiro lugar no ranking e permaneceu por 15 semanas entre os 150 mais vendidos.

No livro, o astro do cinema conta detalhes sobre sua vida, traçando sua transformação de uma criança medrosa no oeste da Filadélfia para um campeão de bilheteria de Hollywood.

Tapa no Oscar

Uma cena no Oscar 2022 deixou o público de queixo caído. O ator Will Smith subiu ao palco para dar um tapa no comediante Chris Rock, que apresentava parte da cerimônia.

O tapa, apesar de parecer cenográfico, não estava no roteiro da premiação. Na ocasião, Will Smith exclamou palavrões, algo terminantemente proibido em eventos ao vivo na TV americana.

Will Smith reagiu a uma piada de Chris Rock sobre sua mulher, a atriz Jada Pinkett Smith, em tratamento contra uma doença autoimune chamada alopecia, que gera calvície. No palco, Chris Rock comparou Jada à personagem G.I. Jane, interpretada pela atriz Demi Moree no filme "Até o limite da honra" (1997). No longa, a personagem tem o cabelo raspado porque faz parte da Marinha.

"Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca", gritou o ator, após dar o tapa na cara de Chris Rock e voltar para a plateia. Na sequência, Jada e Denzel Washington conversaram com Will Smith e o acalmaram. Ambos trocaram palavras sobre o ocorrido enquanto Jada se ajoelhava, em tom de desespero, diante do marido.

— Eu sei que em nossa profissão temos que ser capazes de aceitar abuso, ouvir loucuras, ouvir pessoas nos desrespeitando, sorrir e fingir que está tudo bem. Então Denzel Washington me disse, e eu adorei ouvir isso, que "nos meus melhores momentos, preciso ter cuidado, pois é aí que o diabo vem" — contou Will Smith, chorando, após a confusão. — Quero ser um caminho para o amor.

Leia o discurso de Will Smith

A seguir, leia, na íntegra, o discurso de Will Smith e o pedido de desculpas pelo tapa no Oscar 2022. No filme "King Richard: criando campeãs", ele dá vida a Richard Williams, famoso treinador de tênis e pai das tenistas americanas Venus e Serena Williams.

"Richard era um defensor da família. Neste momento da minha vida, estou sobrecarregado pelo o que Deus está exigindo que eu seja e faça neste mundo. Fazendo esse filme, eu pude proteger (a atriz) Aunjanue Ellis, uma das mais fortes e delicadas pessoas que já conheci. Protegi Saniyya e Demi, atrizes que fazem Venus e Serena. Estou sendo chamado na minha vida a amar e proteger as pessoas.

Sei que em nossa profissão temos que ser capazes de aceitar abuso, ouvir loucuras, ouvir pessoas nos desrespeitando, sorrir e fingir que está tudo bem. Então Denzel Washinton me disse, e eu adorei ouvir isso: que 'nos meus melhores momentos, preciso ter cuidado, pois é aí que o diabo vem'.

Quero ser um canal para o amor. Obrigado a Venus e a Serena e a toda a família Williams por confiar em mim para contar essa história. Isso é o que quero fazer, quero ser um embaixador desse amor.

Quero pedir desculpas para a Academia e para todos os meus companheiros. Esse é um momento lindo e sobre mandar luz para todas as pessoas. A arte imita a vida, e eu pareço o pai maluco, como diziam sobre Richard Williams. Mas o amor vai me forçar a fazer coisas loucas. Para minha mãe, muito desse momento é complicado. (Dedico esse prêmio) para minha mãe, para minha mulher... Estou tomando muito tempo de vocês. Obrigado a todos, e espero que a Academia me convide de novo".