Lançamentos da Netflix trazem série de Castanhari e sequências

A Netflix contará com diversos lançamentos nos próximos dias, com destaque para a série Mundo Mistério, de Felipe Castanhari, que estreia no próximo dia 4 de agosto.

Ao todo, serão oito episódios com 30 minutos cada um, com os personagens Thay (Lilian Regina), Betinho (Bruno Miranda) e o computador Briggs (dublado por Guilherme Briggs). Clique aqui para ler mais sobre a série.

Desde sábado, 18 de julho, a 7ª temporada da série The Blacklist também está disponível na plataforma de streaming.

A atriz Megan Boone conversou sobre a série com o Estadão (clique aqui para ler a entrevista).

Algumas sequências também chamam atenção. A Barraca do Beijo 2 chega na próxima sexta-feira, 24 de julho, dando continuidade ao primeiro filme, lançado em maio de 2018.

Já a 2ª temporada de The Umbrella Academy, estreia em 31 de julho, a última sexta-feira do mês.