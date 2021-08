Kiss remarca shows no Brasil para abril e maio de 2022

A banda Kiss anunciou novas datas para apresentação da turnê Kiss, End of Road World Tour no Brasil. Agora, os shows acontecerão em abril e maio de 2022. As apresentações estavam previstas para outubro deste ano. Segundo comunicado oficial divulgado pela produtora Mercury Concerts, "a pandemia do coronavírus persiste e as autoridades públicas ainda mantêm restrições a aglomerações neste momento".

Ainda segundo o comunicado, por se tratar de um evento adiado em razão da pandemia de coronavírus, a lei brasileira afirma que os produtores não são obrigados a reembolsar os valores de ingressos.

Com as novas datas, o show em Porto Alegre vai acontecer no dia 26 de abril, ainda em local a ser definido; o de Curitiba ficou para 28 de abril, na Pedreira Paulo Leminski; em São Paulo, será no dia 30 de abril, no Allianz Parque; e, em Ribeirão Preto (SP) no dia 1º de maio, na Arena Eurobike.

Os eventos previstos para Brasília e Uberlândia (MG) foram cancelados. A turnê é anunciada como de despedida da banda formada atualmente por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer.

Veja informações sobre datas e ingressos:

Porto Alegre

Quando: 26 de abril de 2022

Onde: a definir

Quanto: R$ 220 a R$ 960

Informações: uhuu.com

Curitiba

Quando: 28 de abril de 2022

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Quanto: R$ 240 a R$ 1.120

Informações: uhuu.com

São Paulo

Quando: 30 de abril de 2022

Onde: Allianz Parque

Quanto: R$ 190 a R$ 720

Informações: ingressorapido.com.br

Ribeirão Preto (SP)

Quando: 1º de maio de 2022

Onde: Arena Eurobike

Quanto: R$ 150 a R$ 800

Informações: uhuu.com

